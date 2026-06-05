Panamá Nacionales -  5 de junio de 2026 - 09:33

Empleos en el Canal de Panamá: ACP abre oportunidades laborales en junio

El sitio web del Canal de Panamá reúne información sobre vacantes disponibles, programas de pasantías, desarrollo administrativo y adiestramiento.

Empleos en el Canal de Panamá

Empleos en el Canal de Panamá

TReporta
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) anunció la actualización de sus vacantes disponibles a través de su renovado portal de empleos. La convocatoria está abierta para todos los panameños interesados en concursar por posiciones en las instalaciones de las provincias de Panamá y Colón.

Te puede interesar:

Empleos en el Canal de Panamá para junio

  • Programa de experiencia profesional - técnico en planillas
  • Electromecánico
  • Registros abiertos y continuos - ayudante
  • Registros abiertos y continuos - oficinista
  • Ayudante estudiantil administrativo
  • Trabajador en electrónica
  • Ayudante estudiantil artesanal (técnico - industrial)
  • Trabajador en hojalatería
  • Ayudante de aparejador
  • Aparejador
  • Oportunidad de adiestramiento - especialista en contratos
  • Ingeniero civil
  • Programa de desarrollo profesional - especialista en administración de inventarios
  • Ingeniero interdisciplinario (diseño de máquina)
  • Meteorología

El Canal no solo busca personal con experiencia, sino que también mantiene programas de desarrollo profesional y plazas para estudiantes técnicos, lo que permite adquirir experiencia dentro de una institución de alto nivel. Ingresa a: Empleos.panacanal.com y conoce cuáles son los requisitos para aplicar a las ofertas de empleo.

En esta nota:
Seguir leyendo

Cuarto Puente sobre el Canal alcanza un avance del 37 % y estaría listo en 2028

Canal de Panamá abre nuevas oportunidades laborales en Panamá

Inauguran Congreso Internacional de Derecho del Canal de Panamá

Recomendadas

Más Noticias