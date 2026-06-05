Empleos en el Canal de Panamá: ACP abre oportunidades laborales en junio

La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) anunció la actualización de sus vacantes disponibles a través de su renovado portal de empleos. La convocatoria está abierta para todos los panameños interesados en concursar por posiciones en las instalaciones de las provincias de Panamá y Colón.
Empleos en el Canal de Panamá para junio
- Programa de experiencia profesional - técnico en planillas
- Electromecánico
- Registros abiertos y continuos - ayudante
- Registros abiertos y continuos - oficinista
- Ayudante estudiantil administrativo
- Trabajador en electrónica
- Ayudante estudiantil artesanal (técnico - industrial)
- Trabajador en hojalatería
- Ayudante de aparejador
- Aparejador
- Oportunidad de adiestramiento - especialista en contratos
- Ingeniero civil
- Programa de desarrollo profesional - especialista en administración de inventarios
- Ingeniero interdisciplinario (diseño de máquina)
- Meteorología
El Canal no solo busca personal con experiencia, sino que también mantiene programas de desarrollo profesional y plazas para estudiantes técnicos, lo que permite adquirir experiencia dentro de una institución de alto nivel. Ingresa a: Empleos.panacanal.com y conoce cuáles son los requisitos para aplicar a las ofertas de empleo.