Cuarto Puente sobre el Canal alcanza un avance del 37 % y estaría listo en 2028

El proyecto del Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá presenta actualmente un avance del 37 %, según dio a conocer este miércoles 3 de junio el ministro de Obras Públicas (MOP), José Luis Andrade.

De acuerdo con Andrade, para el próximo 1 de julio se procederá con la culminación de la etapa de pilotes, columnas de grava y la relocalización de utilidades en el sector de los viaductos y el puente.

Este paso representa un hito muy importante para el proyecto, ya que posteriormente se comenzarán a levantar las columnas de la estructura en los diferentes frentes de construcción. Asimismo, el titular del MOP adelantó que durante los próximos meses se espera la contratación de nuevo personal para trabajar en los accesos de la obra.

Respecto al posible cobro de peaje, el ministro indicó que, debido a los altos costos de mantenimiento que requerirá la megaobra, la implementación de una tarifa a futuro proporcionará los ingresos necesarios para su conservación.

Con la última adenda aprobada, el proyecto tiene un costo aproximado de 2 mil millones de dólares y su fecha de entrega está contemplada para el año 2028.