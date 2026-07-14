Cuarto Puente sobre el Canal alcanza 39% de avance: prevén entregarlo en 2028

El proyecto del Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá registra un 39% de avance y mantiene a cerca de 2,300 trabajadores laborando en la obra. Para 2027, se estima que la fuerza laboral aumente a entre 3,000 y 3,500 colaboradores, según informaron las autoridades del proyecto.
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¿Qué trabajos se realizan actualmente?
De acuerdo con el director del proyecto, en esta etapa se ejecutan trabajos en:
- Fundaciones.
- Construcción de columnas.
- Próximamente, los capiteles de las columnas.
- Montaje de las vigas del viaducto de acceso en el lado este.
Estas labores forman parte de las fases estructurales más importantes de la construcción del nuevo puente.
¿El Cuarto Puente tendrá peaje?
Alvarado explicó que la implementación de un peaje busca garantizar los recursos necesarios para el mantenimiento de la infraestructura a largo plazo.
El Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá es una de las principales obras de infraestructura del país y permitirá mejorar la movilidad entre la capital y Panamá Oeste, además de incorporar el paso de la Línea 3 del Metro de Panamá.