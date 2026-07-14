Raúl Fernández renuncia a la dirección de Ampyme

El director de la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Ampyme) , Raúl Fernández, presentó su renuncia al cargo, según confirmaron fuentes internas de la Presidencia de la República.

Tras su salida, la subdirectora Silvia Fábrega quedará al frente de la institución de manera encargada, mientras se define quién ocupará la dirección de forma permanente.

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AMPYME: No se han informado las razones de la renuncia

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Hasta el momento, no se han dado a conocer las razones que motivaron la dimisión de Fernández. La salida del funcionario comenzó a circular la tarde de este lunes 13 de julio en redes sociales, aunque en ese momento no había sido confirmada oficialmente por el propio director ni por la Ampyme.

Con la confirmación de fuentes de la Presidencia, se oficializa el relevo temporal en la entidad encargada de promover el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas del país.