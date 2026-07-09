Pequeños comerciantes han recibido $25 millones en financiamientos con apoyo de la Ampyme

El director de la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, (Ampyme), Raúl Fernández, informó que en los últimos dos años se ha impactado a pequeños comerciantes con más de 25 millones de dólares en financiamiento sin tocar el presupuesto de inversión. También enumeró algunos de los beneficios del programa "Panamá Pa' Ti", y los beneficios para emprendendores que desean formalizar sus negocios con apoyo de la institución.