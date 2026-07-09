Casco Antiguo: Puerta Sur es la alternativa tras restricción de ingreso a buses y camiones

Estacionamiento Puerta Sur como punto de acceso al Casco Antiguo

La Alcaldía de Panamá reiteró que el estacionamiento Puerta Sur es la principal alternativa para acceder al Casco Antiguo , luego de la entrada en vigor de las restricciones para autobuses turísticos de gran tamaño y vehículos de más de siete toneladas, vigentes desde el 1 de julio de 2026.

La medida busca proteger el patrimonio histórico del sitio, mejorar la movilidad y reducir la congestión vehicular dentro del conjunto monumental.

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¿Qué vehículos tienen restringido el ingreso al Casco Antiguo?

Con base en el Decreto Ejecutivo No. 51 de 2004, ya no pueden ingresar al Casco Antiguo:

Autobuses turísticos de gran tamaño.

Vehículos con un peso superior a siete toneladas.

Las autoridades precisaron que sí podrán acceder vehículos de menor tamaño, mientras que los buses grandes deberán utilizar las áreas habilitadas para su estacionamiento.

¿Dónde está ubicado Puerta Sur?

El estacionamiento Puerta Sur se encuentra frente a El Chorrillo, en la Cinta Costera 3, y está habilitado para:

Vehículos particulares de visitantes.

Autobuses turísticos de gran tamaño.

Según la Alcaldía, esta alternativa busca facilitar el acceso al Casco Antiguo de manera más segura y ordenada.

Reservas y seguridad

Los usuarios pueden gestionar el servicio mediante la aplicación Parkea PTY, que permite:

Registrar el vehículo.

Reservar espacios.

Realizar pagos digitales.

Además, el área cuenta con un dispositivo de seguridad coordinado entre el Servicio de Protección Institucional (SPI), la Policía Nacional, la Policía Municipal y sistemas de videovigilancia.

La Alcaldía destacó que esta estrategia busca mejorar la movilidad, ordenar la operación turística y preservar el valor patrimonial del Casco Antiguo.