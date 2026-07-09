Acodeco decomisa más de 500 libras de arroz con gorgojos en Bocas del Toro

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) decomisó más de 500 libras de arroz contaminadas con gorgojos durante una serie de operativos realizados en locales comerciales de Isla Colón, en la provincia de Bocas del Toro.

Las inspecciones forman parte de las acciones de vigilancia que desarrolla la entidad para verificar el estado de los alimentos que se ofrecen a los consumidores.

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ACODECO: detectan productos vencidos y deteriorados

Durante los operativos, los inspectores también encontraron productos vencidos y alimentos en estado de deterioro, los cuales fueron retirados de la venta para evitar riesgos a la salud de la población. La Acodeco no detalló la cantidad de establecimientos inspeccionados ni si se aplicaron sanciones a los comercios involucrados.

Más de 500 libras de arroz contaminadas con gorgojos fueron decomisadas por la Acodeco a través de operativos en locales comerciales de Isla Colón, en la provincia de Bocas del Toro.



Además, se detectaron productos vencidos y deteriorados. pic.twitter.com/2k1GjSKFoJ — Telemetro Reporta (@TReporta) July 8, 2026

Acodeco mantiene operativos de vigilancia

La institución reiteró que continuará realizando inspecciones en establecimientos comerciales para verificar el cumplimiento de las normas de protección al consumidor y garantizar que los productos ofrecidos al público se encuentren en condiciones aptas para el consumo.

Asimismo, exhortó a los consumidores a revisar las fechas de vencimiento y el estado de los alimentos antes de realizar sus compras y reportar cualquier irregularidad a las autoridades competentes.