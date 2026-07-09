CSS confirma el pago a jubilados y pensionados para la próxima semana: estas son las fechas de ACH y cheques de julio

CSS confirma el pago a jubilados y pensionados

La Caja de Seguro Social (CSS) confirmó el calendario correspondiente al segundo pago de julio de 2026 para jubilados y pensionados que reciben sus prestaciones mediante ACH o cheque, además de anunciar las fechas programadas para los desembolsos del mes de agosto.

Según el cronograma oficial de la CSS, la segunda quincena de julio se entregará en las siguientes fechas : Viernes 17 (ACH) y Lunes 20 (Cheque).

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Jubilados y pensionados: ¿Cómo registrar una cuenta bancaria para cobrar por ACH?

CSS

La CSS explicó que los jubilados y pensionados que deseen recibir su pago mediante acreditamiento bancario (ACH) deben completar un trámite de registro de cuenta.

Pasos para solicitar el pago por ACH:

Descargar e imprimir la Solicitud para el pago de pensión o jubilación por ACH desde el sitio web oficial de la CSS.

Completar los datos personales e indicar si la cuenta es de ahorros o corriente.

Llevar el formulario al banco para que un funcionario autorizado certifique el número de cuenta y firme el documento.

Entregar el formulario validado en la Agencia Administrativa de la CSS más cercana, junto con copia de la cédula y del carné de seguro social vigentes.

La institución indicó que, una vez procesada la solicitud, el beneficiario será informado sobre la quincena en la que comenzará a recibir el dinero directamente en su cuenta bancaria.