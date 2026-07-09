CSS confirma el pago a jubilados y pensionados para la próxima semana: estas son las fechas de ACH y cheques de julio

La Caja de Seguro Social (CSS) confirmó el calendario correspondiente al segundo pago de julio de 2026 para jubilados y pensionados que reciben sus prestaciones mediante ACH o cheque, además de anunciar las fechas programadas para los desembolsos del mes de agosto.
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Jubilados y pensionados: ¿Cómo registrar una cuenta bancaria para cobrar por ACH?
La CSS explicó que los jubilados y pensionados que deseen recibir su pago mediante acreditamiento bancario (ACH) deben completar un trámite de registro de cuenta.
Pasos para solicitar el pago por ACH:
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Descargar e imprimir la Solicitud para el pago de pensión o jubilación por ACH desde el sitio web oficial de la CSS.
Completar los datos personales e indicar si la cuenta es de ahorros o corriente.
Llevar el formulario al banco para que un funcionario autorizado certifique el número de cuenta y firme el documento.
Entregar el formulario validado en la Agencia Administrativa de la CSS más cercana, junto con copia de la cédula y del carné de seguro social vigentes.
La institución indicó que, una vez procesada la solicitud, el beneficiario será informado sobre la quincena en la que comenzará a recibir el dinero directamente en su cuenta bancaria.