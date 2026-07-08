IFARHU pagará a estudiantes de Herrera el PASE-U y entregará la nueva tarjeta de débito

Del 14 al 18 de julio, el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos ( IFARHU ) habilitará el primer pago del PASE-U para 17,830 estudiantes de la provincia de Herrera a través de la aplicación PUNCH by Caja de Ahorros y tarjetas física.

Durante la jornada, colaboradores del IFARHU y de la Caja de Ahorros validarán los datos de los estudiantes y sus tutores para activar el beneficio en la plataforma digital.

Los acudientes que no cuenten con un teléfono celular compatible con la aplicación PUNCH by Caja de Ahorros también podrán solicitar la tarjeta física, la cual les permitirá disponer del beneficio económico y realizar compras directamente en los comercios afiliados.

Con este nuevo mecanismo, los beneficiarios dispondrán de los fondos una vez concluida la validación, lo que reducirá significativamente los tiempos de espera y facilitará el acceso a los recursos sin necesidad de acudir posteriormente a retirar un cheque.

Los beneficiarios pueden consultar las fechas, horarios y centros de atención habilitados en el sitio web oficial de la institución: https://www.ifarhu.gob.pa/primer-pago-paseu-2026/.