¿Qué es la Ley 541? Así funcionará el programa "Paraísos del Istmo" para impulsar el turismo en Panamá

Panamá cuenta con una nueva herramienta para promover el desarrollo turístico del país. Se trata de la Ley 541 , que crea el Programa Nacional de Desarrollo Turístico y Patrimonial "Paraísos del Istmo", una iniciativa que busca fortalecer destinos con alto valor histórico, cultural, ambiental y gastronómico.

La norma, propuesta por el diputado independiente Roberto Zúñiga, tiene como propósito impulsar un modelo de turismo sostenible, promover el desarrollo económico de las comunidades y contribuir a la conservación del patrimonio cultural y natural del país.

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¿Qué establece la Ley 541?

La nueva legislación crea un programa nacional orientado a:

Identificar destinos con potencial turístico.

Promover el turismo sostenible.

Fortalecer la infraestructura turística.

Preservar el patrimonio histórico, cultural y ambiental.

Impulsar la gastronomía y las tradiciones locales.

Coordinar acciones entre el Estado, los gobiernos locales, el sector privado y las comunidades organizadas.

¡Ya es una realidad la Ley de Paraísos del Istmo!



Hoy fue publicada en Gaceta Oficial la Ley 541 que crea el Programa Nacional de Desarrollo Turístico y Patrimonial “Paraísos del Istmo”.



Creemos en un país donde cada comunidad con riqueza histórica, cultural y natural… pic.twitter.com/n6KoSpgIr1 — Roberto Zúñiga A. (@RobertoJZuniga) July 7, 2026

El objetivo es descentralizar el desarrollo turístico y ampliar las oportunidades para regiones que históricamente han recibido menor inversión y promoción.

Impulso para las economías locales

Según explicó el diputado Roberto Zúñiga, la ley busca transformar el potencial turístico de muchas comunidades en oportunidades concretas de desarrollo.

"Panamá tiene comunidades con una riqueza natural, histórica y cultural extraordinaria. Con esta ley buscamos convertir ese potencial en oportunidades reales para sus habitantes, promoviendo el turismo responsable, el emprendimiento local y la conservación de nuestro patrimonio", señaló. "Panamá tiene comunidades con una riqueza natural, histórica y cultural extraordinaria. Con esta ley buscamos convertir ese potencial en oportunidades reales para sus habitantes, promoviendo el turismo responsable, el emprendimiento local y la conservación de nuestro patrimonio", señaló.

Desarrollo y conservación

La Ley 541 contempla la elaboración de planes de promoción, programas de capacitación, mejoras en infraestructura turística y mecanismos de coordinación entre las instituciones responsables para apoyar a los municipios y comunidades participantes.

Además, pretende fomentar la generación de empleo, fortalecer las economías locales y preservar la identidad cultural de cada territorio.

Con su publicación en la Gaceta Oficial, la normativa entra en vigor e inicia una nueva etapa para impulsar destinos turísticos con identidad propia en distintas regiones del país.