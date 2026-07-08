¿Qué es la Ley 541? Así funcionará el programa "Paraísos del Istmo" para impulsar el turismo en Panamá

Panamá cuenta con una nueva herramienta para promover el desarrollo turístico del país. Se trata de la Ley 541, que crea el Programa Nacional de Desarrollo Turístico y Patrimonial "Paraísos del Istmo", una iniciativa que busca fortalecer destinos con alto valor histórico, cultural, ambiental y gastronómico.
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¿Qué establece la Ley 541?
La nueva legislación crea un programa nacional orientado a:
- Identificar destinos con potencial turístico.
- Promover el turismo sostenible.
- Fortalecer la infraestructura turística.
- Preservar el patrimonio histórico, cultural y ambiental.
- Impulsar la gastronomía y las tradiciones locales.
- Coordinar acciones entre el Estado, los gobiernos locales, el sector privado y las comunidades organizadas.
El objetivo es descentralizar el desarrollo turístico y ampliar las oportunidades para regiones que históricamente han recibido menor inversión y promoción.
Impulso para las economías locales
Según explicó el diputado Roberto Zúñiga, la ley busca transformar el potencial turístico de muchas comunidades en oportunidades concretas de desarrollo.
Desarrollo y conservación
La Ley 541 contempla la elaboración de planes de promoción, programas de capacitación, mejoras en infraestructura turística y mecanismos de coordinación entre las instituciones responsables para apoyar a los municipios y comunidades participantes.
Además, pretende fomentar la generación de empleo, fortalecer las economías locales y preservar la identidad cultural de cada territorio.
Con su publicación en la Gaceta Oficial, la normativa entra en vigor e inicia una nueva etapa para impulsar destinos turísticos con identidad propia en distintas regiones del país.