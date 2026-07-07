Panamá Nacionales -  7 de julio de 2026 - 15:03

Nueva Ley 543: así deberán identificar los comercios los productos nacionales, importados y sucedáneos

La nueva Ley 543 obliga a los comercios a identificar los alimentos, el incumplimiento podrá ser sancionado con multas de hasta B/.15,000.

Ley 543: Comercios deberán identificar los alimentos
Ley 543: Comercios deberán identificar los alimentosEFE/ Demian Alday Estévez
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Este martes fue promulgada la Ley 543 sobrediferenciación de productos alimenticios, una normativa que establece nuevas obligaciones para los comercios con el objetivo de que los consumidores puedan identificar fácilmente si un alimento es nacional o importado, así como si se trata de un producto original o sucedáneo.

La nueva legislación deroga la Ley 113 de 2019, que regulaba el uso obligatorio de letreros en los establecimientos comerciales.

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¿Qué cambia con la Ley 543?

La norma dispone que los comercios deberán colocar señalizaciones visibles en las góndolas, neveras o anaqueles donde se exhiban los productos alimenticios.

Los letreros deberán indicar de forma clara:

  • Producto Nacional.
  • Producto Importado.
  • Si el alimento es original o sucedáneo.

La medida busca brindar mayor información a los consumidores para facilitar decisiones de compra más informadas y transparentes.

Multas de hasta B/.15,000

La Ley 543 establece sanciones económicas para quienes incumplan las disposiciones sobre rotulación y etiquetado. Las multas podrán oscilar entre B/.1,000 y B/.15,000, y el incumplimiento será considerado fraude alimentario, conforme a lo establecido en la nueva normativa.

Acodeco será la entidad fiscalizadora

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) será la institución encargada de supervisar y fiscalizar el cumplimiento de la ley en los establecimientos comerciales del país.

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