Nueva Ley 543: así deberán identificar los comercios los productos nacionales, importados y sucedáneos

Este martes fue promulgada la Ley 543 sobrediferenciación de productos alimenticios, una normativa que establece nuevas obligaciones para los comercios con el objetivo de que los consumidores puedan identificar fácilmente si un alimento es nacional o importado, así como si se trata de un producto original o sucedáneo.

La nueva legislación deroga la Ley 113 de 2019, que regulaba el uso obligatorio de letreros en los establecimientos comerciales.

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¿Qué cambia con la Ley 543?

Este martes fue promulgada la Ley 543 sobre diferenciación de productos alimenticios, que establece medidas para que los consumidores puedan identificar si un producto es original o sucedáneo, y si es nacional o importado.



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La norma dispone que los comercios deberán colocar señalizaciones visibles en las góndolas, neveras o anaqueles donde se exhiban los productos alimenticios.

Los letreros deberán indicar de forma clara:

Producto Nacional .

. Producto Importado .

. Si el alimento es original o sucedáneo.

La medida busca brindar mayor información a los consumidores para facilitar decisiones de compra más informadas y transparentes.

Multas de hasta B/.15,000

La Ley 543 establece sanciones económicas para quienes incumplan las disposiciones sobre rotulación y etiquetado. Las multas podrán oscilar entre B/.1,000 y B/.15,000, y el incumplimiento será considerado fraude alimentario, conforme a lo establecido en la nueva normativa.

Acodeco será la entidad fiscalizadora

Se establecen sanciones que van de B/.1,000.00 a B/.15,000.00 por incumplimiento de estas disposiciones sobre rotulación y etiquetado, y se considerará como “fraude alimentario”.



Será la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) el ente… pic.twitter.com/TnfLmf3GGy — Telemetro Reporta (@TReporta) July 7, 2026

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) será la institución encargada de supervisar y fiscalizar el cumplimiento de la ley en los establecimientos comerciales del país.