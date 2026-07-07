Panamá Nacionales -  7 de julio de 2026 - 12:51

Comienza la entrega de las nuevas tarjetas de débito PASE-U en Los Santos

El IFARHU contempla que los demás beneficios económicos que otorga la institución sean transferidos a la tarjeta PASE-U.

Entrega de las nuevas tarjetas de débito PASE-U.

Entrega de las nuevas tarjetas de débito PASE-U.

Ana Canto
Por Ana Canto

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) inició en la provincia de Los Santos la entrega de las nuevas tarjetas de débito Mastercard de la Caja de Ahorros, destinadas al depósito del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U).

De acuerdo con el director de la entidad, Carlos Godoy, se contempla que los demás beneficios económicos que otorga la institución sean transferidos a estas cuentas en el futuro. Asimismo, se prevé habilitar próximamente el pago digital mediante el registro en dispositivos móviles.

La distribución de los plásticos continuará en las provincias con menor densidad demográfica durante la próxima semana.

¿Cómo activar la aplicación de la Caja de Ahorros?

  • Paso 1: Descargue la aplicación móvil Punch by Caja de Ahorros desde las tiendas virtuales Play Store (Android) o App Store (iOS).

  • Paso 2: Realice el registro seleccionando el país de residencia e ingresando su correo electrónico y número de teléfono celular.

Los beneficiarios pueden consultar las fechas, horarios y centros de atención habilitados en el sitio web oficial de la institución: https://www.ifarhu.gob.pa/primer-pago-paseu-2026/.

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