Pago de la prima de antigüedad: Migración publica lista de jubilados y exservidores

Migración publica lista de beneficiarios del pago de la prima de antigüedad

El Servicio Nacional de Migración informó que publicó la lista de jubilados y exservidores públicos que deberán realizar las gestiones correspondientes para el pago de la prima de antigüedad .

La entidad hizo un llamado a las personas incluidas en el listado para que se comuniquen con el Departamento de Pago de Prima de Antigüedad, ubicado en la sede principal del Servicio Nacional de Migración, en la vía Ricardo J. Alfaro.

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Prima de antigüedad: ¿Qué deben hacer los beneficiarios?

De acuerdo con el Servicio Nacional de Migración, los jubilados y exservidores que aparecen en la lista deberán comunicarse con el Departamento de Pago de Prima de Antigüedad para recibir la orientación correspondiente sobre el proceso.

El contacto habilitado por la institución es el 520-1242.

Las autoridades recomendaron a los beneficiarios verificar si forman parte del listado oficial y realizar el trámite a través de los canales autorizados por la entidad.