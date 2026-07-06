Panamá Nacionales -  6 de julio de 2026 - 15:23

Alcaldía de Panamá realizará jornada de arborización con la siembra de 250 árboles

La actividad de siembra de la Alcaldía de Panamá que se llevará a cabo de 9:00 a.m. a 11:00 a.m. en vía Tocumen.

Alcaldía de Panamá realizará jornada de arborización.

Alcaldía de Panamá realizará jornada de arborización.

Ana Canto
Por Ana Canto

La Alcaldía de Panamá invitó a la ciudadanía a unirse este sábado 11 de julio a una jornada de arborización, en la cual se sembrarán 250 plantones en la vía Tocumen, específicamente en el tramo comprendido entre Harinas del Istmo y la Universidad Tecnológica de Panamá.

La actividad, que se llevará a cabo de 9:00 a.m. a 11:00 a.m., contará con la participación de la Empresa de Transmisión Eléctrica (Etesa) y la Junta Comunal de Don Bosco.

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