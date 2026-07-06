Alcaldía de Panamá realizará jornada de arborización con la siembra de 250 árboles

La Alcaldía de Panamá invitó a la ciudadanía a unirse este sábado 11 de julio a una jornada de arborización, en la cual se sembrarán 250 plantones en la vía Tocumen, específicamente en el tramo comprendido entre Harinas del Istmo y la Universidad Tecnológica de Panamá.
.@Panamaalcaldia invitó a la ciudadanía a unirse este sábado 11 de julio una jornada de arborización con la siembra de 250 plantones en la Vía Tocumen, tramo entre Harinas del Istmo y la Universidad Tecnológica de Panamá. pic.twitter.com/K771rwko28— Telemetro Reporta (@TReporta) July 6, 2026