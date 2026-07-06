MINSA invertirá B/.48 millones en nuevas obras de salud en Panamá Oeste

El Ministerio de Salud (MINSA) anunció una inversión de B/.48 millones para la recuperación de obras de salud abandonadas y la construcción de nuevas infraestructuras en la provincia de Panamá Oeste.

El anuncio se dio durante un recorrido realizado por el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, en la Región de Salud de Panamá Oeste, donde inspeccionó varios proyectos que buscan fortalecer la atención médica en la provincia.

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Recuperarán el Minsa-CAPSI de Puerto Caimito

Uno de los proyectos prioritarios será la recuperación del Minsa-CAPSI de Puerto Caimito, una obra que permaneció abandonada durante más de 10 años.

El @MINSAPma anunció que llevará a cabo la recuperación de obras abandonadas y la construcción de nuevas infraestructuras de salud en Panamá Oeste, con una inversión de B/.48 millones.



“Durante un recorrido por la Región de Salud de Panamá Oeste, el ministro Fernando Boyd… pic.twitter.com/UgY47uGU5x — Telemetro Reporta (@TReporta) July 6, 2026

Según el MINSA, para reactivar esta instalación sanitaria se destinarán B/.11.8 millones, con el objetivo de iniciar los trabajos a finales de este año.

La entidad indicó que el proyecto beneficiará a más de 47 mil residentes de esta comunidad.

Construirán nuevos centros de salud

El Ministerio de Salud también informó que la inversión contempla la construcción de nuevas instalaciones médicas en la provincia.

Entre ellas destacan:

El nuevo Centro de Salud de Arraiján , con una inversión superior a B/.25 millones .

, con una inversión superior a . El nuevo Centro de Salud Rosa Tasón, en Chame, adjudicado por más de B/.11.3 millones.

Estas obras forman parte del plan de fortalecimiento de la red pública de salud para ampliar la cobertura y mejorar la atención médica en Panamá Oeste.