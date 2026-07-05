Panamá Nacionales -  5 de julio de 2026 - 18:30

IMHPA advierte aumento de lluvias en Panamá por el ingreso de la onda tropical #20

El IMHPA alertó sobre un posible incremento de las lluvias en Panamá debido al ingreso de la onda tropical número 20 durante la madrugada de este lunes.

IMHPA advierte aumento de lluvias 

IMHPA advierte aumento de lluvias 

IMHPA
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) advirtió que las lluvias podrían incrementarse en distintos sectores del territorio nacional debido al ingreso de la onda tropical número 20, previsto para la madrugada de este lunes.

Según el informe meteorológico, este sistema favorecerá condiciones atmosféricas propicias para el desarrollo de aguaceros y tormentas en varias regiones del país.

Onda tropical #20 favorecerá más precipitaciones

El IMHPA explicó que el paso de la onda tropical N.° 20 podría generar un aumento en la cobertura e intensidad de las lluvias, por lo que mantiene el monitoreo constante de la evolución de las condiciones del tiempo.

Las autoridades recomiendan a la población mantenerse atenta a los pronósticos oficiales, especialmente en áreas vulnerables a inundaciones, deslizamientos de tierra y crecidas de ríos.

Recomiendan seguir los avisos oficiales

Ante la posibilidad de lluvias más intensas, el IMHPA exhortó a la ciudadanía a consultar únicamente los boletines y avisos emitidos por los canales oficiales y atender las recomendaciones de los organismos de emergencia.

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