IMHPA advierte aumento de lluvias en Panamá por el ingreso de la onda tropical #20

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) advirtió que las lluvias podrían incrementarse en distintos sectores del territorio nacional debido al ingreso de la onda tropical número 20, previsto para la madrugada de este lunes.

Según el informe meteorológico, este sistema favorecerá condiciones atmosféricas propicias para el desarrollo de aguaceros y tormentas en varias regiones del país.

Onda tropical #20 favorecerá más precipitaciones

El IMHPA explicó que el paso de la onda tropical N.° 20 podría generar un aumento en la cobertura e intensidad de las lluvias, por lo que mantiene el monitoreo constante de la evolución de las condiciones del tiempo.

El @imhpapma advirtió sobre un posible incremento en las lluvias en el territorio panameño, por el ingreso de la onda tropical número 20 la madrugada de este lunes. pic.twitter.com/iEwH8ATQo2 — Telemetro Reporta (@TReporta) July 5, 2026

Las autoridades recomiendan a la población mantenerse atenta a los pronósticos oficiales, especialmente en áreas vulnerables a inundaciones, deslizamientos de tierra y crecidas de ríos.

Recomiendan seguir los avisos oficiales

Ante la posibilidad de lluvias más intensas, el IMHPA exhortó a la ciudadanía a consultar únicamente los boletines y avisos emitidos por los canales oficiales y atender las recomendaciones de los organismos de emergencia.

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