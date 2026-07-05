Primer pago del PASE-U 2026: ¿Quiénes cobran del 7 al 11 de julio, según el IFARHU?

Pagos del PASE - U del IFARHU.

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) iniciará del martes 7 al sábado 11 de julio de 2026 la entrega de tarjetas correspondientes al primer pago del PASE-U 2026 para estudiantes de la provincia de Los Santos.

La jornada forma parte de la nueva modalidad de pago implementada por la institución, mediante tarjetas con depósito electrónico, que reemplazará de forma gradual la entrega de cheques.

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Tema de interés: Calendario de entrega de tarjetas PASE-U: provincias donde el IFARHU iniciará el proceso

¿Quiénes recibirán el primer pago del PASE-U?

De acuerdo con el calendario del IFARHU, durante estas fechas recibirán su tarjeta los estudiantes de:

Primaria

Premedia

Media

Pertenecientes a los siguientes distritos de la provincia de Los Santos:

Los Santos

Las Tablas

Tonosí

Pedasí

Pocrí

Guararé

Macaracas

¿Dónde se entregarán las tarjetas?

El IFARHU informó que la entrega se realizará en la Dirección Provincial de Los Santos, donde los beneficiarios recibirán la tarjeta que utilizarán para acceder al depósito del beneficio.

Consulta los lugares aquí: IFARHU - PASE-U - Dirección Provincial de Los Santos

La entidad ha explicado que esta modalidad permitirá agilizar los pagos y eliminar progresivamente el uso de cheques a nivel nacional.