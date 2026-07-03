IFARHU publica calendario de pago del PASE-U y entrega de nuevas tarjetas de débito

IFARHU publica calendario de pago del PASE-U. TReporta

Por Ana Canto El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) implementará el nuevo sistema de pago del Programa de Asistencia Social Educativa Universal ( PASE-U), mediante la entrega de tarjetas Mastercard de la Caja de Ahorros a los estudiantes beneficiarios.

La distribución de los plásticos comenzará en la provincia de Los Santos, desde el martes 7 hasta el sábado 11 de julio. Los beneficiarios pueden consultar las fechas, horarios y centros de atención habilitados en el sitio web oficial de la institución: https://www.ifarhu.gob.pa/primer-pago-paseu-2026/.

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Esta modalidad busca optimizar el proceso, agilizar el acceso al beneficio y reducir los tiempos de espera. Las tarjetas se podrán utilizar únicamente para la adquisición de útiles escolares, uniformes, alimentos, medicamentos y otros productos autorizados en los comercios afiliados. Guía y requisitos para el retiro de la tarjeta Documento de identidad: El acudiente debe presentar su cédula de identidad personal física y vigente.

Usuarios con pasaporte: Aquellos acudientes que se identifiquen con pasaporte no podrán retirar el documento en esta etapa. Deberán esperar la programación de una próxima jornada de entrega, la cual será comunicada por el IFARHU a través de sus canales oficiales. Del 7 al 11 de julio, beneficiarios del #PASEU en Los Santos recibirán su tarjeta Mastercard Caja de Ahorros.



Consulta el cronograma en https://t.co/xyM00ik7XZ y presenta tu cédula física vigente al retirar tu tarjeta. pic.twitter.com/TA676X4UvJ — IFARHU (@IFARHU) July 3, 2026