Panamá Nacionales -  3 de julio de 2026 - 14:06

MEDUCA abre inscripciones para docentes a laborar en áreas comarcales 2026

El MEDUCA abrió las inscripciones para las pruebas Lingüística y Cultural 2026 dirigidas a docentes que aspiran a trabajar en áreas comarcales.

MEDUCA abre inscripciones

MEDUCA abre inscripciones

MEDUCA
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Ministerio de Educación de Panamá (MEDUCA) anunció la apertura de las inscripciones para las Pruebas Lingüística y Cultural 2026, dirigidas a los docentes que aspiran a laborar en áreas comarcales del país.

Los interesados podrán realizar su registro a través del portal oficial de Educa Panamá, donde también encontrarán información sobre el proceso de evaluación.

MEDUCA: ¿Quiénes pueden participar?

La convocatoria está dirigida a educadores interesados en participar en las evaluaciones de competencias organizadas por la Dirección Nacional de Educación Intercultural Bilingüe.

Noticia de interés: MEDUCA realizará el Concurso Nacional de Décimas Ambientales del 8 al 10 de julio

Estas pruebas forman parte de los requisitos para quienes desean ejercer la docencia en centros educativos ubicados en las comarcas.

¿En qué consiste la prueba Lingüística y Cultural?

La evaluación tiene como objetivo verificar que los aspirantes:

  • Dominen la lengua materna de la comarca, tanto de forma oral como escrita.
  • Conozcan las costumbres, tradiciones y aspectos culturales de la comunidad donde aspiran a laborar.

El propósito es fortalecer la educación intercultural bilingüe y garantizar una enseñanza acorde con la realidad cultural de los estudiantes.

Fechas de entrevistas

El MEDUCA informó que las entrevistas se realizarán del 6 al 10 de julio de 2026, por lo que exhortó a los aspirantes a completar su inscripción dentro del periodo establecido.

La entidad recomendó a los interesados ingresar al portal oficial de Educa Panamá para conocer los requisitos y completar el proceso de registro.

En esta nota:
Seguir leyendo

MEDUCA realizará el Concurso Nacional de Décimas Ambientales del 8 al 10 de julio

MEDUCA distribuye más de 10 mil programas de estudio en comarcas y Darién

Universidades deberán enviar al MEDUCA información de educadores con diplomados

Recomendadas

Más Noticias