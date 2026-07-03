MEDUCA abre inscripciones para docentes a laborar en áreas comarcales 2026

El Ministerio de Educación de Panamá ( MEDUCA ) anunció la apertura de las inscripciones para las Pruebas Lingüística y Cultural 2026, dirigidas a los docentes que aspiran a laborar en áreas comarcales del país.

Los interesados podrán realizar su registro a través del portal oficial de Educa Panamá , donde también encontrarán información sobre el proceso de evaluación.

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MEDUCA: ¿Quiénes pueden participar?

La convocatoria está dirigida a educadores interesados en participar en las evaluaciones de competencias organizadas por la Dirección Nacional de Educación Intercultural Bilingüe.

Noticia de interés: MEDUCA realizará el Concurso Nacional de Décimas Ambientales del 8 al 10 de julio

Estas pruebas forman parte de los requisitos para quienes desean ejercer la docencia en centros educativos ubicados en las comarcas.

¿En qué consiste la prueba Lingüística y Cultural?

La evaluación tiene como objetivo verificar que los aspirantes:

Dominen la lengua materna de la comarca, tanto de forma oral como escrita.

de la comarca, tanto de forma oral como escrita. Conozcan las costumbres, tradiciones y aspectos culturales de la comunidad donde aspiran a laborar.

¿Aspiras a laborar en áreas comarcales? Participa en la Prueba Lingüística y Cultural 2026.



Entrevistas del 6 al 10 de julio.

Inscríbete en: https://t.co/Fox3dOO1kw #SomosMeduca#ConPasoFirme pic.twitter.com/KXM9We5gKh — Ministerio de Educación de Panamá (@MeducaPma) July 3, 2026

El propósito es fortalecer la educación intercultural bilingüe y garantizar una enseñanza acorde con la realidad cultural de los estudiantes.

Fechas de entrevistas

El MEDUCA informó que las entrevistas se realizarán del 6 al 10 de julio de 2026, por lo que exhortó a los aspirantes a completar su inscripción dentro del periodo establecido.

La entidad recomendó a los interesados ingresar al portal oficial de Educa Panamá para conocer los requisitos y completar el proceso de registro.