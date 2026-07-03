MEDUCA abre inscripciones para docentes a laborar en áreas comarcales 2026

El Ministerio de Educación de Panamá (MEDUCA) anunció la apertura de las inscripciones para las Pruebas Lingüística y Cultural 2026, dirigidas a los docentes que aspiran a laborar en áreas comarcales del país.
MEDUCA: ¿Quiénes pueden participar?
La convocatoria está dirigida a educadores interesados en participar en las evaluaciones de competencias organizadas por la Dirección Nacional de Educación Intercultural Bilingüe.
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Estas pruebas forman parte de los requisitos para quienes desean ejercer la docencia en centros educativos ubicados en las comarcas.
¿En qué consiste la prueba Lingüística y Cultural?
La evaluación tiene como objetivo verificar que los aspirantes:
- Dominen la lengua materna de la comarca, tanto de forma oral como escrita.
- Conozcan las costumbres, tradiciones y aspectos culturales de la comunidad donde aspiran a laborar.
El propósito es fortalecer la educación intercultural bilingüe y garantizar una enseñanza acorde con la realidad cultural de los estudiantes.
Fechas de entrevistas
El MEDUCA informó que las entrevistas se realizarán del 6 al 10 de julio de 2026, por lo que exhortó a los aspirantes a completar su inscripción dentro del periodo establecido.
La entidad recomendó a los interesados ingresar al portal oficial de Educa Panamá para conocer los requisitos y completar el proceso de registro.