Panamá Nacionales -  18 de agosto de 2026 - 10:36

Jubilados y pensionados: pagos correspondientes a agosto finalizan mañana

El jueves 20 de agosto, los desembolsos a jubilados y pensionados se realizarán mediante la entrega de cheques.

Pagos correspondientes a jubilados y pensionados.

Pagos correspondientes a jubilados y pensionados.

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Ana Canto
Por Ana Canto

Este miércoles 19 de agosto, la Caja de Seguro Social (CSS) culminará los pagos correspondientes a este mes mediante depósitos a los jubilados y pensionados que reciben sus beneficios a través de acreditamiento bancario (ACH).

Al día siguiente, jueves 20 de agosto, los desembolsos se realizarán mediante la entrega de cheques. Se prevé que durante estas fechas también se efectúe el pago del segundo bono permanente.

Calendario de pagos de la CSS para agosto y septiembre

  • Agosto:

    • ACH: Miércoles 19 de agosto.

    • Cheques: Jueves 20 de agosto.

  • Septiembre:

    • ACH: Viernes 4 y viernes 18 de septiembre.

    • Cheques: Viernes 4 y lunes 21 de septiembre.

Para conocer el resto de los días de pago, ingrese al siguiente enlace: Calendario de pagos de la CSS.

Especificaciones y requisitos para el cobro en 2026

La CSS recordó las siguientes disposiciones para el cobro de las pensiones:

  • Trámite en el exterior: Los jubilados y pensionados que residen fuera de la República deben presentar la certificación de fe de vida durante los primeros seis (6) meses del año.

  • Horarios y centros de pago: La distribución de cheques en los centros de pago del área metropolitana y del interior del país se efectúa en dos días por quincena, en un horario de 7:00 a.m. a 1:00 p.m.

  • Identificación obligatoria: Es indispensable presentar la cédula de identidad personal vigente al momento de retirar el cheque en cualquiera de los dos días habilitados.

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