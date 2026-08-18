Jubilados y pensionados: pagos correspondientes a agosto finalizan mañana

Este miércoles 19 de agosto, la Caja de Seguro Social (CSS) culminará los pagos correspondientes a este mes mediante depósitos a los jubilados y pensionados que reciben sus beneficios a través de acreditamiento bancario (ACH).
Calendario de pagos de la CSS para agosto y septiembre
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Agosto:
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ACH: Miércoles 19 de agosto.
Cheques: Jueves 20 de agosto.
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Septiembre:
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ACH: Viernes 4 y viernes 18 de septiembre.
Cheques: Viernes 4 y lunes 21 de septiembre.
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Para conocer el resto de los días de pago, ingrese al siguiente enlace: Calendario de pagos de la CSS.
Especificaciones y requisitos para el cobro en 2026
La CSS recordó las siguientes disposiciones para el cobro de las pensiones:
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Trámite en el exterior: Los jubilados y pensionados que residen fuera de la República deben presentar la certificación de fe de vida durante los primeros seis (6) meses del año.
Horarios y centros de pago: La distribución de cheques en los centros de pago del área metropolitana y del interior del país se efectúa en dos días por quincena, en un horario de 7:00 a.m. a 1:00 p.m.
Identificación obligatoria: Es indispensable presentar la cédula de identidad personal vigente al momento de retirar el cheque en cualquiera de los dos días habilitados.