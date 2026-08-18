Jubilados y pensionados: pagos correspondientes a agosto finalizan mañana

Este miércoles 19 de agosto, la Caja de Seguro Social (CSS) culminará los pagos correspondientes a este mes mediante depósitos a los jubilados y pensionados que reciben sus beneficios a través de acreditamiento bancario (ACH).

Al día siguiente, jueves 20 de agosto, los desembolsos se realizarán mediante la entrega de cheques. Se prevé que durante estas fechas también se efectúe el pago del segundo bono permanente.

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Calendario de pagos de la CSS para agosto y septiembre

Agosto: ACH: Miércoles 19 de agosto. Cheques: Jueves 20 de agosto.

Septiembre: ACH: Viernes 4 y viernes 18 de septiembre. Cheques: Viernes 4 y lunes 21 de septiembre.



Para conocer el resto de los días de pago, ingrese al siguiente enlace: Calendario de pagos de la CSS.

Especificaciones y requisitos para el cobro en 2026

La CSS recordó las siguientes disposiciones para el cobro de las pensiones: