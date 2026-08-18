Lluvias causan inundaciones y deslizamientos en Bocas del Toro: SENAN mantiene operativo de rescate

El personal del Departamento de Búsqueda y Rescate del Servicio Nacional Aeronaval (SENAN) continúa desplegado en comunidades afectadas por las intensas lluvias registradas en la provincia de Bocas del Toro, donde se mantienen las labores de reconocimiento, rescate y atención de emergencias.

Los equipos realizan operaciones principalmente en las comunidades de La Mesa, en el corregimiento del mismo nombre, y California, en el corregimiento de Finca 51, distrito de Changuinola.

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Las acciones forman parte del operativo desplegado ante las afectaciones provocadas por las condiciones meteorológicas que han impactado diferentes sectores de la provincia.

¿Cuáles son las zonas afectadas por las lluvias?

Personal del Departamento de Búsqueda y Rescate de @aeronavalpanama sigue desplegado en las comunidades de La Mesa, corregimiento de La Mesa, y California, corregimiento de Finca 51, distrito de Changuinola, donde se realizan tareas de reconocimiento y rescate ante las… pic.twitter.com/QSPW1gHrlH — Telemetro Reporta (@TReporta) August 18, 2026

De acuerdo con el Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC), entre las áreas afectadas se encuentran comunidades de los distritos de:

Changuinola

Almirante

Chiriquí Grande

En estos sectores se han registrado inundaciones, deslizamientos de tierra y obstrucciones y afectaciones en vías de acceso, dificultando el desplazamiento en algunas comunidades.

Continúan evacuaciones y atención de familias afectadas

Las instituciones que forman parte del Centro de Operaciones de Emergencias de Panamá (COEP) mantienen las acciones de respuesta frente a la emergencia.

Los equipos trabajan en labores de:

Monitoreo de las áreas afectadas.

Evacuación de personas en zonas de riesgo.

Atención de emergencias.

Limpieza de sectores afectados.

Rehabilitación de vías de acceso.

Evaluación de las familias afectadas.

Coordinación para la entrega de asistencia humanitaria.

Mientras continúan las lluvias, las autoridades mantienen vigilancia sobre las zonas vulnerables, especialmente aquellas cercanas a ríos, quebradas, áreas propensas a inundaciones y sectores donde existe riesgo de deslizamientos.

SENAN mantiene desplegados equipos de rescate

El despliegue del SENAN permite reforzar las labores de búsqueda, rescate y evacuación en comunidades donde las condiciones de las vías terrestres dificultan el acceso.

Las instituciones que integran el COEP continúan coordinando la respuesta para atender a las personas afectadas y restablecer, en la medida de lo posible, las vías y servicios impactados por las lluvias.