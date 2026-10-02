¡Viene el Chen Chen! Pago a jubilados y pensionados inicia este lunes 5 de octubre

Los jubilados y pensionados de la Caja de Seguro Social (CSS) recibirán desde este lunes 5 de octubre el primer pago correspondiente al mes. De acuerdo con el calendario oficial, esa fecha aplica a los beneficiarios que cobran mediante acreditamiento bancario ACH; quienes utilizan cheque deberán esperar un día más.

¿Cuándo cobran los jubilados y pensionados en octubre?

Para la primera fecha de octubre, el pago mediante ACH será el lunes 5, mientras que los jubilados y pensionados que cobran mediante cheque tendrán su pago programado para el martes 6 de octubre.

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El calendario también establece el segundo desembolso del mes: quienes utilizan ACH cobrarán el lunes 19 de octubre, mientras que el pago mediante cheque corresponde al martes 20 de octubre. Las fechas dependen, por tanto, de la modalidad de cobro registrada por cada beneficiario.

La CSS mantiene en su sitio web oficial una sección dedicada a los calendarios de pago de jubilados y pensionados, donde los beneficiarios pueden consultar la programación establecida por la institución.