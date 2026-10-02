Revise la lista de los nuevos precios del combustible que entran en vigor este 2 de octubre

La Secretaría Nacional de Energía detalló los nuevos precios de los combustibles en Panamá, que entraron en vigencia este 2 de octubre de 2026 y se mantendrán hasta el 16 de octubre.
Lista de precios del combustible
Panamá y Colón
- 95 octanos: 1.424
- 91 octanos: 1.318
- Diésel: 1.511
Arraiján y La Chorrera
- 95 octanos: 1.427
- 91 octanos: 1.321
- Diésel: 1.514
Penonomé, Aguadulce y Divisa
- 95 octanos: 1.432
- 91 octanos: 1.326
- Diésel: 1.519
Chitré
- 95 octanos: 1.437
- 91 octanos: 1.331
- Diésel: 1.524
Santiago
- 95 octanos: 1.437
- 91 octanos: 1.331
- Diésel: 1.524
Las Tablas
- 95 octanos: 1.440
- 91 octanos: 1.334
- Diésel: 1.527
Boquete y frontera
- 95 octanos: 1.448
- 91 octanos: 1.342
- Diésel: 1.537
Volcán
- 95 octanos: 1.450
- 91 octanos: 1.345
- Diésel: 1.537
Changuinola
- 95 octanos: 1.474
- 91 octanos: 1.368
- Diésel: 1.561