Panamá Nacionales -  2 de octubre de 2026 - 09:42

Revise la lista de los nuevos precios del combustible que entran en vigor este 2 de octubre

Esta es la lista oficial de los nuevos precios del combustible que regirán del 2 al 16 de octubre en Panamá.

Combustible en Panamá.

Combustible en Panamá.

Ana Canto
Por Ana Canto

La Secretaría Nacional de Energía detalló los nuevos precios de los combustibles en Panamá, que entraron en vigencia este 2 de octubre de 2026 y se mantendrán hasta el 16 de octubre.

De acuerdo con la entidad, la gasolina de 95 octanos aumentará 4 centavos por litro, mientras que la gasolina de 91 octanos subirá 3 centavos por litro. En contraste, el diésel disminuirá un centavo por litro.

Lista de precios del combustible

Panamá y Colón

  • 95 octanos: 1.424
  • 91 octanos: 1.318
  • Diésel: 1.511

Arraiján y La Chorrera

  • 95 octanos: 1.427
  • 91 octanos: 1.321
  • Diésel: 1.514

Penonomé, Aguadulce y Divisa

  • 95 octanos: 1.432
  • 91 octanos: 1.326
  • Diésel: 1.519

Chitré

  • 95 octanos: 1.437
  • 91 octanos: 1.331
  • Diésel: 1.524

Santiago

  • 95 octanos: 1.437
  • 91 octanos: 1.331
  • Diésel: 1.524

Las Tablas

  • 95 octanos: 1.440
  • 91 octanos: 1.334
  • Diésel: 1.527

Boquete y frontera

  • 95 octanos: 1.448
  • 91 octanos: 1.342
  • Diésel: 1.537

Volcán

  • 95 octanos: 1.450
  • 91 octanos: 1.345
  • Diésel: 1.537

Changuinola

  • 95 octanos: 1.474
  • 91 octanos: 1.368
  • Diésel: 1.561

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