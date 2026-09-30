Precio de la gasolina en Panamá subirá desde este viernes 16 de octubre

La Secretaría Nacional de Energía anunció los nuevos precios de los combustibles que entrarán en vigencia a partir de este viernes 2 de octubre de 2026 y se mantendrán hasta el 16 de octubre.
¿Cuánto costará el galón de gasolina?
Los precios por galón para las provincias de Panamá y Colón serán:
- Gasolina de 95 octanos: B/.5.39
- Gasolina de 91 octanos: B/.4.98
- Diésel: B/.5.71
La Secretaría Nacional de Energía explicó que el comportamiento de los precios máximos de venta responde principalmente a las tensiones geopolíticas en Medio Oriente, que han generado un aumento en los precios internacionales del crudo y sus derivados.
Los nuevos precios estarán vigentes del 2 al 16 de octubre de 2026.