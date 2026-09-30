Precio de la gasolina en Panamá subirá desde este viernes 16 de octubre

La Secretaría Nacional de Energía anunció los nuevos precios de los combustibles que entrarán en vigencia a partir de este viernes 2 de octubre de 2026 y se mantendrán hasta el 16 de octubre.

De acuerdo con la entidad, la gasolina de 95 octanos aumentará 4 centavos por litro, mientras que la gasolina de 91 octanos subirá 3 centavos por litro. En contraste, el diésel disminuirá un centavo por litro.

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¿Cuánto costará el galón de gasolina?

Los precios por galón para las provincias de Panamá y Colón serán:

Gasolina de 95 octanos: B/.5.39

B/.5.39 Gasolina de 91 octanos: B/.4.98

B/.4.98 Diésel: B/.5.71

La Secretaría Nacional de Energía explicó que el comportamiento de los precios máximos de venta responde principalmente a las tensiones geopolíticas en Medio Oriente, que han generado un aumento en los precios internacionales del crudo y sus derivados.

Los nuevos precios estarán vigentes del 2 al 16 de octubre de 2026.