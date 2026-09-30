Panamá Nacionales -  30 de septiembre de 2026 - 16:03

Atención conductores: gasolina sube desde este viernes y así quedan los nuevos precios

La gasolina de 95 octanos subirá 4 centavos por litro y la de 91 aumentará 3 centavos desde el viernes 2 de octubre. Conozca los precios.

Gasolina sube desde este viernes

Gasolina sube desde este viernes

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Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Los precios de los combustibles en Panamá tendrán nuevas variaciones a partir del viernes 2 de octubre de 2026. La Secretaría Nacional de Energía informó que las gasolinas de 95 y 91 octanos aumentarán de precio, mientras que el diésel registrará una disminución.

Los nuevos precios estarán vigentes hasta el 16 de octubre de 2026, de acuerdo con la información divulgada por la entidad.

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¿Cuánto subirá la gasolina desde el viernes?

La gasolina de 95 octanos aumentará 4 centavos por litro, mientras que la de 91 octanos subirá 3 centavos por litro. En contraste, el diésel disminuirá un centavo por litro durante el nuevo período.

Para las provincias de Panamá y Colón, los precios por galón quedarán de la siguiente manera:

  • Gasolina de 95 octanos: B/.5.39 por galón.

  • Gasolina de 91 octanos: B/.4.98 por galón.

  • Diésel: B/.5.71 por galón.

¿Por qué sube el precio de la gasolina?

La Secretaría Nacional de Energía explicó que el comportamiento de los precios máximos de venta al público responde principalmente a las tensiones geopolíticas en Medio Oriente.

Según la entidad, esta situación ha provocado aumentos en los precios internacionales del petróleo crudo y sus derivados, lo que repercute en los precios establecidos para el mercado panameño.

Los nuevos valores comenzarán a aplicarse el viernes 2 de octubre de 2026 y permanecerán vigentes durante el período anunciado por la Secretaría Nacional de Energía.

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