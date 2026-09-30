Atención conductores: gasolina sube desde este viernes y así quedan los nuevos precios

Los precios de los combustibles en Panamá tendrán nuevas variaciones a partir del viernes 2 de octubre de 2026. La Secretaría Nacional de Energía informó que las gasolinas de 95 y 91 octanos aumentarán de precio, mientras que el diésel registrará una disminución.
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¿Cuánto subirá la gasolina desde el viernes?
La gasolina de 95 octanos aumentará 4 centavos por litro, mientras que la de 91 octanos subirá 3 centavos por litro. En contraste, el diésel disminuirá un centavo por litro durante el nuevo período.
Para las provincias de Panamá y Colón, los precios por galón quedarán de la siguiente manera:
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Gasolina de 95 octanos: B/.5.39 por galón.
Gasolina de 91 octanos: B/.4.98 por galón.
Diésel: B/.5.71 por galón.
¿Por qué sube el precio de la gasolina?
La Secretaría Nacional de Energía explicó que el comportamiento de los precios máximos de venta al público responde principalmente a las tensiones geopolíticas en Medio Oriente.
Según la entidad, esta situación ha provocado aumentos en los precios internacionales del petróleo crudo y sus derivados, lo que repercute en los precios establecidos para el mercado panameño.
Los nuevos valores comenzarán a aplicarse el viernes 2 de octubre de 2026 y permanecerán vigentes durante el período anunciado por la Secretaría Nacional de Energía.