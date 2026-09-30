ATTT multa con B/.650 a conductor de camión tras accidente en la vía Centenario

La Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) sancionó con B/.650 al conductor de un camión involucrado en un accidente registrado en la vía Centenario, que provocó afectaciones al tránsito. Tras verificar el vehículo de carga, la entidad informó que fueron detectadas irregularidades relacionadas con la seguridad y el peso transportado.

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¿Por qué la ATTT multó al conductor del camión?

De acuerdo con la ATTT, durante la inspección se comprobó que el vehículo transportaba carga sin cumplir con las medidas de seguridad establecidas.

#ATTTenAcción | Tras el hecho registrado en la vía Centenario, que generó afectaciones al tránsito, la ATTT verificó el vehículo de carga involucrado y aplicó las sanciones correspondientes por incumplir medidas de seguridad y exceder el peso permitido en 5 o más toneladas. pic.twitter.com/JFhHRa1f5J — Autoridad del Tránsito (@ATTTPanama) September 30, 2026

Además, la entidad determinó que el camión excedía el peso permitido en cinco toneladas o más.

Por estas irregularidades, el conductor recibió una sanción total de B/.650, según informó la institución.

El accidente se registró el martes 29 de septiembre en la vía Centenario y generó afectaciones en la circulación vehicular.

La ATTT recordó que el transporte de carga requiere responsabilidad y que los conductores deben cumplir con las medidas de seguridad establecidas y respetar los límites de peso.

Según la institución, el cumplimiento de estas disposiciones busca reducir los riesgos y evitar afectaciones en las vías.