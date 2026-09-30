Colegios privados en Panamá: matrículas para 2027 llegan hasta B/.2,223 y anualidades a B/.7,225

La Acodeco realizó un monitoreo de los costos de matrícula y anualidad de colegios privados en Panamá para 2027, con datos de más de 200 centros educativos. En primaria, las matrículas reportadas oscilan entre B/.70 y B/.2,223.33, mientras que las anualidades van desde B/.450 hasta B/.7,225.

De los centros educativos incluidos en el monitoreo, 183 cuentan con información comparable entre 2026 y 2027 para el nivel de primaria.

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¿Cuánto costará la matrícula de colegios privados en 2027?

De los 183 colegios con datos comparables, 133, equivalentes al 73%, mantendrán el mismo costo de matrícula o reportaron disminuciones, mientras que 50 informaron aumentos para 2027.

El mayor incremento registrado en una matrícula fue de B/.207.50, equivalente a 65.4%.

En cuanto a las anualidades, 137 de los 183 colegios, aproximadamente el 75%, mantendrán sus costos o registraron reducciones frente a 2026.

Específicamente en primaria:

132 colegios no registraron variación.

46 colegios reportaron aumentos.

5 colegios informaron disminuciones.

El mayor aumento individual fue de B/.755, equivalente a 54.7%.

Cuotas de admisión llegan hasta B/.6,000

A los gastos de matrícula y anualidad se suma otro desembolso que puede ser requerido para ingresar a determinados centros educativos.

Acodeco identificó 42 colegios particulares que reportaron una cuota única de admisión. Los montos oscilan entre B/.15 y B/.6,000 por estudiante.

La institución recordó que también pueden existir gastos relacionados con actividades extracurriculares, ferias familiares, asociaciones de padres de familia y otros conceptos.

Por esta razón, recomienda a los padres y acudientes conocer previamente todos los costos, fechas y condiciones de pago, además de revisar detalladamente el contrato de prestación del servicio educativo antes de formalizar la matrícula.

Acodeco aclaró que los datos recopilados corresponden exclusivamente a los precios reportados por los centros educativos y no constituyen una evaluación de la calidad educativa de cada colegio.