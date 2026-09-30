Se registra incendio en una barraca en Curundú

Este miércoles 30 de septiembre se registró un incendio en una barraca ubicada en el sector de Santa Cruz, en el corregimiento de Curundú . Unidades de los bomberos se encuentran en el lugar realizando labores para sofocar las llamas y evitar que más viviendas resulten afectadas.

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Incendio en Curundú se extiende hacia otros caserones

Unidades de distintas estaciones de bomberos de la ciudad de Panamá trabajan para sofocar el siniestro, debido a que el fuego se ha extendido hacia otros caserones.

Hasta el momento, no se ha informado sobre personas heridas o afectadas, ni sobre las posibles causas que originaron el incendio.

Las autoridades continúan atendiendo la emergencia y se espera que posteriormente brinden mayores detalles sobre las afectaciones registradas.

El pasado 25 de septiembre se registró otro incendio en un edificio ubicado en el corregimiento de Calidonia, cerca de la avenida Nacional. Sus residentes fueron reubicados en un gimnasio cercano.