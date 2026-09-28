Incendio en Calidonia: Gobierno atiende a 94 personas de 38 familias afectadas

Un total de 94 personas pertenecientes a 38 familias resultaron afectadas por el incendio registrado este viernes en Calidonia. Por instrucciones del presidente de la República, José Raúl Mulino, y de la primera dama, Maricel Cohen de Mulino, distintas instituciones del Gobierno Nacional se movilizaron para brindar atención y acompañamiento.
Incendio en Calidonia: ¿Cuántas personas resultaron afectadas?
De acuerdo con la actualización proporcionada por el Gobierno Nacional, la cantidad de afectados se distribuye de la siguiente manera:
- Total de familias: 38
- Total de personas: 94
- Personas adultas mayores: 19
- Personas adultas: 57
- Adolescentes: 11
- Niños y niñas de 4 a 12 años: 4
- Niños y niñas de 0 a 3 años: 3
El Gobierno Nacional señaló que la prioridad es atender oportunamente a las familias que enfrentan las consecuencias del incendio y brindarles apoyo y acompañamiento durante esta situación.