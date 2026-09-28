Incendio en Calidonia: Gobierno atiende a 94 personas de 38 familias afectadas

Un total de 94 personas pertenecientes a 38 familias resultaron afectadas por el incendio registrado este viernes en Calidonia . Por instrucciones del presidente de la República, José Raúl Mulino, y de la primera dama, Maricel Cohen de Mulino, distintas instituciones del Gobierno Nacional se movilizaron para brindar atención y acompañamiento.

Desde las primeras horas, equipos de las instituciones involucradas se mantienen en el área para conocer las necesidades de las personas afectadas, coordinar la asistencia requerida y dar seguimiento a cada caso. Las autoridades también iniciaron este sábado la remoción de escombros en las viviendas afectadas.

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Incendio en Calidonia: ¿Cuántas personas resultaron afectadas?

De acuerdo con la actualización proporcionada por el Gobierno Nacional, la cantidad de afectados se distribuye de la siguiente manera:

Total de familias: 38

38 Total de personas: 94

94 Personas adultas mayores: 19

19 Personas adultas: 57

57 Adolescentes: 11

11 Niños y niñas de 4 a 12 años: 4

4 Niños y niñas de 0 a 3 años: 3

El Gobierno Nacional señaló que la prioridad es atender oportunamente a las familias que enfrentan las consecuencias del incendio y brindarles apoyo y acompañamiento durante esta situación.