Panamá Nacionales -  28 de septiembre de 2026 - 18:02

Incendio en Calidonia: Gobierno atiende a 94 personas de 38 familias afectadas

Equipos de las instituciones involucradas se mantienen en Calidonia para conocer las necesidades de las personas afectadas.

Gobierno atiende a 94 personas damnificadas del incendio en Calidonia. 

Gobierno atiende a 94 personas damnificadas del incendio en Calidonia. 

Ana Canto
Por Ana Canto

Un total de 94 personas pertenecientes a 38 familias resultaron afectadas por el incendio registrado este viernes en Calidonia. Por instrucciones del presidente de la República, José Raúl Mulino, y de la primera dama, Maricel Cohen de Mulino, distintas instituciones del Gobierno Nacional se movilizaron para brindar atención y acompañamiento.

Desde las primeras horas, equipos de las instituciones involucradas se mantienen en el área para conocer las necesidades de las personas afectadas, coordinar la asistencia requerida y dar seguimiento a cada caso. Las autoridades también iniciaron este sábado la remoción de escombros en las viviendas afectadas.

Incendio en Calidonia: ¿Cuántas personas resultaron afectadas?

De acuerdo con la actualización proporcionada por el Gobierno Nacional, la cantidad de afectados se distribuye de la siguiente manera:

  • Total de familias: 38
  • Total de personas: 94
  • Personas adultas mayores: 19
  • Personas adultas: 57
  • Adolescentes: 11
  • Niños y niñas de 4 a 12 años: 4
  • Niños y niñas de 0 a 3 años: 3

El Gobierno Nacional señaló que la prioridad es atender oportunamente a las familias que enfrentan las consecuencias del incendio y brindarles apoyo y acompañamiento durante esta situación.

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