Panamá Nacionales -  28 de septiembre de 2026 - 17:10

Metro de Panamá y Doppelmayr formalizaron la firma del contrato del teleférico

El Metro de Panamá indicó que el Teleférico de Panamá y San Miguelito busca facilitar la movilidad de miles de residentes de ambos distritos.

Metro de Panamá y Doppelmayr formalizaron la firma del contrato del teleférico.

Metro de Panamá y Doppelmayr formalizaron la firma del contrato del teleférico.

@elmetrodepanama
Ana Canto
Por Ana Canto

El proyecto Teleférico de Panamá y San Miguelito avanza hacia una nueva etapa. Luego de culminar las mesas de revisión conjunta de los documentos contractuales, Metro de Panamá, S.A. y Doppelmayr Panamá, Corp. formalizaron la firma del contrato para la ejecución de este sistema de transporte por cable.

Teleférico de Panamá y San Miguelito: ¿Cuál es el siguiente paso?

Tras la firma, el proceso continuará con la remisión del contrato a la Contraloría General de la República, donde será sometido a revisión para su posterior refrendo.

Seis estaciones a lo largo de 6.6 kilómetros

El proyecto contempla un sistema de transporte por cable de aproximadamente 6.6 kilómetros, distribuido en seis estaciones:

  • Balboa.
  • Cincuentenario.
  • Samaria.
  • Mano de Piedra.
  • Valle de Urracá.
  • Torrijos Carter.

El Teleférico de Panamá y San Miguelito busca fortalecer la conectividad y facilitar la movilidad de miles de residentes de ambos distritos.

Además, el sistema estará integrado a la red de transporte público existente, incluyendo su conexión con la Línea 2 del Metro de Panamá y la red de transporte masivo.

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