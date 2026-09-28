Metro de Panamá y Doppelmayr formalizaron la firma del contrato del teleférico.

El proyecto Teleférico de Panamá y San Miguelito avanza hacia una nueva etapa. Luego de culminar las mesas de revisión conjunta de los documentos contractuales, Metro de Panamá, S.A . y Doppelmayr Panamá, Corp. formalizaron la firma del contrato para la ejecución de este sistema de transporte por cable.

Tras la firma, el proceso continuará con la remisión del contrato a la Contraloría General de la República, donde será sometido a revisión para su posterior refrendo.

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¡Panamá suma nuevas conexiones!



El Metro de Panamá y Doppelmayr Panamá Corp. firmaron el contrato para el diseño y construcción del Teleférico de Panamá y San Miguelito, con hasta 6.6 km de recorrido y seis estaciones, integrado a la Línea 2 del Metro.



Más conexiones. Más… pic.twitter.com/FOWPwtNEix — El Metro de Panamá (@elmetrodepanama) September 28, 2026

Seis estaciones a lo largo de 6.6 kilómetros

El proyecto contempla un sistema de transporte por cable de aproximadamente 6.6 kilómetros, distribuido en seis estaciones:

Balboa.

Cincuentenario.

Samaria.

Mano de Piedra.

Valle de Urracá.

Torrijos Carter.

El Teleférico de Panamá y San Miguelito busca fortalecer la conectividad y facilitar la movilidad de miles de residentes de ambos distritos.

Además, el sistema estará integrado a la red de transporte público existente, incluyendo su conexión con la Línea 2 del Metro de Panamá y la red de transporte masivo.