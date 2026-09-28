Metro de Panamá y Doppelmayr formalizaron la firma del contrato del teleférico.

El proyecto Teleférico de Panamá y San Miguelito avanza hacia una nueva etapa. Luego de culminar las mesas de revisión conjunta de los documentos contractuales, Metro de Panamá, S.A. y Doppelmayr Panamá, Corp. formalizaron la firma del contrato para la ejecución de este sistema de transporte por cable.
Seis estaciones a lo largo de 6.6 kilómetros
El proyecto contempla un sistema de transporte por cable de aproximadamente 6.6 kilómetros, distribuido en seis estaciones:
- Balboa.
- Cincuentenario.
- Samaria.
- Mano de Piedra.
- Valle de Urracá.
- Torrijos Carter.
El Teleférico de Panamá y San Miguelito busca fortalecer la conectividad y facilitar la movilidad de miles de residentes de ambos distritos.
Además, el sistema estará integrado a la red de transporte público existente, incluyendo su conexión con la Línea 2 del Metro de Panamá y la red de transporte masivo.