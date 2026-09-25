Línea 2 del Metro de Panamá funciona con normalidad tras falla eléctrica

La Línea 2 del Metro de Panamá volvió a funcionar con normalidad este viernes, luego de la incidencia registrada en el sistema de alimentación eléctrica que provocó temporalmente un servicio parcial en algunos tramos.

“Servicio de la Línea 2 normalizado, con circulación regular de trenes en toda la línea. Agradecemos su comprensión”, informó el Metro de Panamá. “Servicio de la Línea 2 normalizado, con circulación regular de trenes en toda la línea. Agradecemos su comprensión”, informó el Metro de Panamá.

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Línea 2 normaliza circulación de trenes

Con la normalización del servicio, los trenes vuelven a circular regularmente en toda la Línea 2, por lo que quedaron sin efecto las modificaciones temporales aplicadas durante la incidencia.

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Servicio de la #Línea2 normalizado, con circulación regular de trenes en toda la línea.



Agradecemos su comprensión. — El Metro de Panamá (@elmetrodepanama) September 25, 2026

Previamente, el servicio se mantenía en ambos sentidos entre San Miguelito y Pedregal, mientras que entre las estaciones Hospital del Este y Nuevo Tocumen un solo tren realizaba el recorrido en ambos sentidos por una misma vía.

Equipos técnicos del Metro de Panamá trabajaron para atender la incidencia en el sistema de alimentación eléctrica y restablecer la operación habitual.

La entidad confirmó posteriormente que el servicio fue normalizado, permitiendo nuevamente la circulación regular de los trenes en toda la Línea 2.