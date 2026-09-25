La Selección de Panamá enfrenta a India EN VIVO este viernes 25 de septiembre en un partido amistoso internacional que se disputa en el Estadio Sree Kanteerava, en Bangalore. El encuentro comienza a las 9:00 a.m., hora de Panamá, y representa el primer compromiso de la gira asiática del equipo dirigido por Thomas Christiansen.
Fútbol Deportes - 25 de septiembre de 2026 - 07:33
VIDEO | Panamá vs. India EN VIVO: partido amistoso en su gira asiática
Panamá enfrenta a India este viernes 25 de septiembre en Bangalore. Mira la trasmisión EN VIVO del primer amistoso de la gira asiática.
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El partido podrá verse en vivo por RPC, cuya programación contempla una antesala desde las 8:00 a.m. y el encuentro India vs. Panamá a partir de las 9:00 a.m.