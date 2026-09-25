VIDEO | Panamá vs. India EN VIVO: partido amistoso en su gira asiática

La Selección de Panamá enfrenta a India EN VIVO este viernes 25 de septiembre en un partido amistoso internacional que se disputa en el Estadio Sree Kanteerava, en Bangalore. El encuentro comienza a las 9:00 a.m., hora de Panamá, y representa el primer compromiso de la gira asiática del equipo dirigido por Thomas Christiansen.