Fútbol Deportes -  25 de septiembre de 2026 - 07:33

VIDEO | Panamá vs. India EN VIVO: partido amistoso en su gira asiática

Panamá enfrenta a India este viernes 25 de septiembre en Bangalore. Mira la trasmisión EN VIVO del primer amistoso de la gira asiática.

Panamá vs. India EN VIVO

Panamá vs. India EN VIVO

Creado con IA/Telemetro
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Selección de Panamá enfrenta a India EN VIVO este viernes 25 de septiembre en un partido amistoso internacional que se disputa en el Estadio Sree Kanteerava, en Bangalore. El encuentro comienza a las 9:00 a.m., hora de Panamá, y representa el primer compromiso de la gira asiática del equipo dirigido por Thomas Christiansen.

El partido podrá verse en vivo por RPC, cuya programación contempla una antesala desde las 8:00 a.m. y el encuentro India vs. Panamá a partir de las 9:00 a.m.

Panamá vs. India EN VIVO: comienza la gira asiática de la Selección

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