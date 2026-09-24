Selección de Panamá Deportes -  24 de septiembre de 2026 - 17:58

India vs. Panamá: desde qué hora ver el partido este 25 de septiembre

La Selección Mayor de Panamá completó este jueves 24 de septiembre su último entrenamiento previo al partido contra India.

Selección de Panamá. 

Selección de Panamá. 

FEPAFUT
Ana Canto
Por Ana Canto

La Selección de Panamá se medirá este viernes 25 de septiembre ante la selección de India en un partido amistoso que se disputará en el Estadio Sree Kanteerava, ubicado en la ciudad de Bangalore.

El partido Panamá vs. India podrá verse EN VIVO a través de las pantallas de RPC TV desde las 8:30 a.m.

Panamá completó su último entrenamiento antes de enfrentar a India

La Selección Mayor de Panamá completó este jueves su último entrenamiento. Un total de 23 jugadores participaron en la sesión, que estuvo enfocada principalmente en aspectos tácticos y en los conceptos que el cuerpo técnico busca implementar de cara al encuentro ante India.

Como novedad, los atacantes Azarías Londoño y José Fajardo, junto con los defensores Carlos Harvey y Jiovany Ramos, se incorporaron este jueves al grupo y completaron su primer entrenamiento con el equipo durante esta gira.

Calendario de Panamá durante su gira por Asia

  • 25 de septiembre: Panamá vs. India.
  • 1 de octubre: Panamá vs. Nueva Zelanda.
  • 5 de octubre: Japón vs. Panamá.

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