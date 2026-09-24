"No mientan": Martín Torrijos niega reuniones con Ricardo Martinelli

El expresidente de Panamá Martín Torrijos negó este jueves haber sostenido supuestas reuniones con el también exmandatario Ricardo Martinelli y cuestionó una publicación del medio digital FOCO que, según Torrijos, hacía referencia a esos encuentros.

Torrijos calificó la versión como “totalmente falsa” y pidió públicamente que se presenten pruebas que sustenten lo divulgado.

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¿Qué dijo Martín Torrijos sobre Ricardo Martinelli?

“Yo doy la cara y no tengo doble discurso. Lo que ha publicado el medio digital FOCO sobre supuestas reuniones mías con el expresidente Martinelli es totalmente falso”, manifestó Torrijos. “Yo doy la cara y no tengo doble discurso. Lo que ha publicado el medio digital FOCO sobre supuestas reuniones mías con el expresidente Martinelli es totalmente falso”, manifestó Torrijos.

Yo doy la cara y no tengo doble discurso. Lo que ha publicado el medio digital FOCO sobre supuestas reuniones mías con el expresidente Martinelli es totalmente falso.



Los reto a que presenten las pruebas de lo que han comunicado. No mientan. — Martin Torrijos (@MartinTorrijos) September 24, 2026

El exmandatario agregó: “Los reto a que presenten las pruebas de lo que han comunicado. No mientan”.

Hasta el momento, la declaración de Torrijos constituye una negación directa de la versión sobre los supuestos encuentros.

Reuniones con Martinelli generan debate político

La reacción de Torrijos se produce días después de conocerse públicamente una reunión entre el presidente del Movimiento Otro Camino (MOCA), Ricardo Lombana, y Ricardo Martinelli en Colombia. Ese encuentro sí fue confirmado por MOCA, que aseguró que la conversación no representaba un acuerdo político ni una alianza electoral para las elecciones de 2029.

Martinelli permanece en Colombia en condición de asilado. El encuentro con Lombana ocurrió en medio de las discusiones políticas sobre las reformas al Código Electoral que se tramitan en la Asamblea Nacional.

En el caso de Martín Torrijos, el expresidente rechazó que haya sostenido las reuniones que le atribuye la publicación y emplazó al medio a divulgar las pruebas que respalden esa versión.