"No mientan": Martín Torrijos niega reuniones con Ricardo Martinelli

El expresidente de Panamá Martín Torrijos negó este jueves haber sostenido supuestas reuniones con el también exmandatario Ricardo Martinelli y cuestionó una publicación del medio digital FOCO que, según Torrijos, hacía referencia a esos encuentros.
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¿Qué dijo Martín Torrijos sobre Ricardo Martinelli?
El exmandatario agregó: “Los reto a que presenten las pruebas de lo que han comunicado. No mientan”.
Hasta el momento, la declaración de Torrijos constituye una negación directa de la versión sobre los supuestos encuentros.
Reuniones con Martinelli generan debate político
La reacción de Torrijos se produce días después de conocerse públicamente una reunión entre el presidente del Movimiento Otro Camino (MOCA), Ricardo Lombana, y Ricardo Martinelli en Colombia. Ese encuentro sí fue confirmado por MOCA, que aseguró que la conversación no representaba un acuerdo político ni una alianza electoral para las elecciones de 2029.
Martinelli permanece en Colombia en condición de asilado. El encuentro con Lombana ocurrió en medio de las discusiones políticas sobre las reformas al Código Electoral que se tramitan en la Asamblea Nacional.
En el caso de Martín Torrijos, el expresidente rechazó que haya sostenido las reuniones que le atribuye la publicación y emplazó al medio a divulgar las pruebas que respalden esa versión.