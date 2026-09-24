Asamblea aprueba en tercer debate reconfiguración de circuitos electorales

El Pleno de la Asamblea Nacional aprobó este jueves 24 de septiembre, en tercer debate, el Proyecto de Ley 700, que establece una nueva configuración de los circuitos electorales para la elección de diputados en Panamá.

La iniciativa recibió 43 votos a favor, 21 en contra y cero abstenciones, tras haber sido aprobada la noche del miércoles en segundo debate.

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¿Qué establece el Proyecto de Ley 700?

El proyecto fue presentado originalmente por el Tribunal Electoral (TE) con el objetivo de adecuar la distribución de los circuitos electorales al número de electores y a los parámetros establecidos en el artículo 147 de la Constitución Política.

La propuesta plantea mantener en 71 el número total de diputados de la Asamblea Nacional y aumentar la cantidad de circuitos electorales de 39 a 41.

Con 43 votos a favor, 21 en contra y 0 abstenciones, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó en tercer debate el Proyecto de Ley 700 que establece la reconfiguración de circuitos electorales para la elección de diputados. pic.twitter.com/6q8EFc1nj2 — Telemetro Reporta (@TReporta) September 24, 2026

La propuesta original contemplaba:

41 circuitos electorales , frente a los 39 actuales.

, frente a los 39 actuales. 30 circuitos uninominales .

. 11 circuitos plurinominales .

. Se mantienen las 71 curules de la Asamblea Nacional.

Proyecto fue modificado en segundo debate de la Asamblea Nacional

El texto presentado inicialmente por el Tribunal Electoral sufrió cambios durante su discusión en segundo debate.

Uno de ellos ocurrió en Chiriquí, donde el Pleno aprobó una modificación que mantiene la actual configuración de los circuitos de esa provincia. La propuesta original del TE contemplaba dividir el circuito 4-3, integrado por Bugaba y Tierras Altas, en dos circuitos uninominales.

En Bocas del Toro, en cambio, la propuesta contempla dividir el actual circuito 1-1 en dos circuitos uninominales. También se plantean modificaciones en la distribución de curules de otras zonas debido a los cambios en el padrón electoral.

El Proyecto de Ley 700 está relacionado con la configuración territorial que se utilizaría para elegir a los diputados en las elecciones generales de 2029. El texto aprobado por la Asamblea todavía debe completar el trámite correspondiente antes de entrar en vigencia.