Peluches Remenditos llegan a niños de una escuela pública en Nueva York.

Los peluches “Remenditos”, confeccionados por personas privadas de libertad en Panamá, llegaron a Nueva York. La primera dama, Maricel Cohen de Mulino, y la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, entregaron varios ejemplares a estudiantes de la escuela pública The Nicholas Herkimer School, ubicada en Brooklyn.
“Remenditos” forman parte del Plan Libertad
La confección de estos peluches forma parte del Plan Libertad del Ministerio de Gobierno es una iniciativa que busca promover la resocialización y la reinserción laboral mediante el desarrollo de capacidades y nuevas oportunidades para las personas privadas de libertad.