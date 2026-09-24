Nueva York Nacionales -  24 de septiembre de 2026 - 16:56

Peluches Remenditos llegan a niños de una escuela pública en Nueva York

Los peluches “Remenditos” forma parte del Plan Libertad, una iniciativa que busca promover la resocialización de personas privadas de libertad.

Peluches Remenditos llegan a niños de una escuela pública en Nueva York.

Peluches Remenditos llegan a niños de una escuela pública en Nueva York.

Los peluches “Remenditos”, confeccionados por personas privadas de libertad en Panamá, llegaron a Nueva York. La primera dama, Maricel Cohen de Mulino, y la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, entregaron varios ejemplares a estudiantes de la escuela pública The Nicholas Herkimer School, ubicada en Brooklyn.

La actividad estuvo dirigida a promover valores como la inclusión, la empatía y las segundas oportunidades. También participó Bettina Woll, directora regional adjunta para América Latina y el Caribe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

“Remenditos” forman parte del Plan Libertad

La confección de estos peluches forma parte del Plan Libertad del Ministerio de Gobierno es una iniciativa que busca promover la resocialización y la reinserción laboral mediante el desarrollo de capacidades y nuevas oportunidades para las personas privadas de libertad.

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