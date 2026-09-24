Peluches Remenditos llegan a niños de una escuela pública en Nueva York.

Los peluches “Remenditos”, confeccionados por personas privadas de libertad en Panamá, llegaron a Nueva York. La primera dama, Maricel Cohen de Mulino, y la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, entregaron varios ejemplares a estudiantes de la escuela pública The Nicholas Herkimer School, ubicada en Brooklyn.

La actividad estuvo dirigida a promover valores como la inclusión, la empatía y las segundas oportunidades. También participó Bettina Woll, directora regional adjunta para América Latina y el Caribe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

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“Remenditos” forman parte del Plan Libertad La confección de estos peluches forma parte del Plan Libertad del Ministerio de Gobierno es una iniciativa que busca promover la resocialización y la reinserción laboral mediante el desarrollo de capacidades y nuevas oportunidades para las personas privadas de libertad. Los peluches "Remenditos", elaborados por personas privadas de libertad en Panamá, llegaron hasta Nueva York.



La primera dama, Maricel Cohen de Mulino, y la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, entregaron varios ejemplares a niños de la escuela pública The Nicholas Herkimer… pic.twitter.com/ZCD0DvXAxF — Telemetro Reporta (@TReporta) September 24, 2026