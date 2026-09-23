Representantes de Blackstone y SSA Marine mostraron interés en explorar nuevas oportunidades de inversiones vinculadas al sector marítimo y a futuros proyectos del Canal de Panamá, durante una reunión con el presidente José Raúl Mulino en Nueva York.

El encuentro formó parte de la agenda de trabajo del mandatario panameño durante su visita a esa ciudad, donde ha sostenido reuniones con empresas e inversionistas para presentar proyectos de infraestructura y logística del país.

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¿En qué proyectos están interesados Blackstone y SSA Marine?

De acuerdo con la información divulgada sobre el encuentro, ambas compañías, que trabajan en alianza, manifestaron interés en participar en las nuevas oportunidades marítimas previstas en Panamá. Entre los proyectos abordados están los nuevos puertos y otras iniciativas vinculadas al Canal de Panamá.

Blackstone y SSA Marine muestran interés en nuevas inversiones en Panamá, tras reunión con el presidente Mulino



El presidente de la República, @JoseRaulMulino incluyó en su agenda de trabajo en Nueva York una reunión con potenciales inversionistas que buscan concretar nuevas… pic.twitter.com/BlKDGkDwo0 — Astrid Salazar (@as_salazar) September 23, 2026

La Autoridad del Canal de Panamá contempla entre sus proyectos futuros dos terminales portuarias, además de otras iniciativas destinadas a ampliar las actividades logísticas y energéticas relacionadas con la ruta interoceánica.

Por el momento, el interés expresado por Blackstone y SSA Marine no representa el anuncio de una inversión concreta ni la adjudicación de alguno de estos proyectos.

SSA Marine ya mantiene operaciones en Panamá

SSA Marine es un operador internacional de terminales marítimas y mantiene presencia en Panamá a través de Manzanillo International Terminal (MIT), en Colón.

La compañía se presenta como el mayor operador de terminales de contenedores de América y cuenta con operaciones en países como Estados Unidos, Canadá, México, Panamá, Colombia, Chile y Vietnam.

¿Quiénes participaron en la reunión con Mulino?

En representación de las empresas participaron Uffe Ostergaard, CEO de Carrix; Sebastian Sherman, director general de Blackstone Infrastructure Group, y Kristan Nevins, director general de Relaciones con los Gobiernos de Blackstone.

Por parte de Panamá acompañaron al presidente Mulino los ministros Felipe Chapman, de Economía y Finanzas, y José Ramón Icaza, de Asuntos del Canal.

También participó Kristelle Getzler, directora de la Secretaría Económica de la Presidencia de la República.