¿Qué casos llegarán a la nueva Fiscalía de Alta Complejidad? Esta es la lista

El Ministerio Público de Panamá creó la Fiscalía Superior Especializada en Casos de Alta Complejidad, una nueva dependencia que tendrá competencia específica para atender investigaciones relacionadas con delitos de alto impacto.

La creación de esta fiscalía quedó formalizada mediante una resolución publicada en la Gaceta Oficial y establece una serie de conductas delictivas que podrán quedar bajo su competencia.

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¿Qué delitos investigará la Fiscalía de Casos de Alta Complejidad?

La Fiscalía Superior Especializada en Casos de Alta Complejidad podrá atender procesos relacionados con delitos como:

Trata de personas.

Terrorismo.

Tráfico ilícito de migrantes.

Delitos financieros.

Extorsión.

Blanqueo de capitales.

También tendrá competencia sobre otras conductas delictivas contempladas en la Resolución N.° 10 de marzo de 2025.

Ministerio Público crea fiscalías para personas desaparecidas y casos de alta complejidadhttps://t.co/lqnRAk8guv — Telemetro (@Telemetro) September 23, 2026

¿Investigará delitos contra el Estado?

La nueva fiscalía también podrá conocer procesos relacionados con delitos contra la administración pública, la fe pública, el patrimonio y el orden económico, cuando estos afecten bienes o intereses del Estado.

De esta manera, su competencia no estará limitada a delitos como terrorismo, trata de personas o blanqueo de capitales, sino que podrá abarcar investigaciones relacionadas con afectaciones a los intereses estatales bajo los parámetros establecidos en la resolución.

Ministerio Público crea nuevas fiscalías

La Fiscalía Superior Especializada en Casos de Alta Complejidad fue creada junto con la nueva Fiscalía Superior de Personas Desaparecidas.

Esta última tendrá competencia en todo el territorio nacional para investigar desapariciones cuando, al momento de iniciarse las actuaciones, no existan elementos de convicción o indicios sobre el paradero de la persona.

Los casos relacionados con secuestro quedan fuera de la competencia de la Fiscalía de Personas Desaparecidas y continuarán bajo responsabilidad de las Fiscalías Especializadas contra la Delincuencia Organizada.