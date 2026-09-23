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Panamá registra cerca de 2,500 ataques cibernéticos por semana

Cerca de 2,500 ataques cibernéticos se registran semanalmente en Panamá y en la región también se ha registrado un incremento. Luis Carlos Guevara, gerente de Forensic de Ey Panamá, explicó que “personas malintencionadas están aprovechando estas tecnologías precisamente para cometer conductas antiéticas, para hacer fraude, ciberdelincuencia y demás. Entonces, si bien es cierto, la IA nos facilita hoy en día, hay que tener mucho cuidado porque estas personas están aprovechando este tipo de tecnologías precisamente para sacar provecho y verse beneficiados. La ciberseguridad relacionada con la inteligencia artificial permite establecer normativas y controles para hacer un uso adecuado y eficiente de este tipo de tecnologías”.