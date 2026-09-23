Melania Trump reúne a 57 países en iniciativa sobre tecnología y educación; Panamá participa

Melania Trump reúne a 57 países en iniciativa sobre tecnología y educación

La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump , reunió nuevamente a representantes de la iniciativa internacional Fostering the Future Together, de la cual Panamá forma parte , durante la 81.ª Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York.

La coalición, enfocada en impulsar oportunidades para niños y jóvenes mediante la tecnología y la educación , alcanzó los 57 países participantes, según informó la Casa Blanca.

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Panamá participa en iniciativa de Melania Trump

Durante el encuentro participaron representantes de Panamá, Reino Unido, Corea del Sur, Filipinas, Polonia, Ucrania, Turquía, Emiratos Árabes Unidos y Canadá, entre otras naciones.

La primera dama de Panamá, Maricel Cohen de Mulino, tenía prevista su participación en el encuentro de Fostering the Future Together en Nueva York como parte de su agenda durante la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Panamá ya había participado en la Cumbre de la Coalición Mundial de la iniciativa celebrada en marzo de 2026 en Washington D. C., que reunió entonces a representantes de 45 países.

Melania Trump anuncia nuevas alianzas con empresas tecnológicas

Durante las actividades vinculadas a la iniciativa se anunciaron nuevas colaboraciones con empresas del sector tecnológico, entre ellas Adobe, Amazon, Google, Intel, Starlink y Zoom.

El Departamento de Estado estadounidense informó además sobre nuevas alianzas tecnológicas destinadas a ampliar oportunidades educativas y acceso a herramientas digitales para niños y jóvenes de diferentes países.

La iniciativa tiene cuatro áreas principales de trabajo: inteligencia artificial aplicada a la educación, herramientas de tecnología educativa, protección en línea y habilidades digitales.

¿Qué es Fostering the Future Together?

Fostering the Future Together es una coalición internacional impulsada por Melania Trump con el objetivo de promover el desarrollo de niños y jóvenes mediante la educación y el uso de la tecnología.

La iniciativa fue anunciada durante la 80.ª Asamblea General de las Naciones Unidas, celebrada en septiembre de 2025. En marzo de 2026 se realizó en Washington D. C. su primera cumbre global, con actividades en el Departamento de Estado y la Casa Blanca.

Anuncian nuevos encuentros internacionales

Melania Trump también anunció una serie de encuentros de Fostering the Future Together para 2026. Entre ellos se encuentran actividades relacionadas con el G20, una conferencia de ASEAN, una reunión regional europea y un encuentro regional del Caribe.

Durante su intervención, Melania Trump destacó la importancia de que los países participantes trabajen para ampliar las oportunidades de las nuevas generaciones mediante la educación y las herramientas tecnológicas.