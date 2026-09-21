Asesinan en Perú a la periodista Susy Aponte; Fiscalía investiga presunto sicariato

La Fiscalía de Perú investiga el asesinato de la periodista y candidata a gobernadora regional de Áncash, Susy Aponte, como presunto sicariato (homicidio por encargo) y confirmó este domingo que hay tres detenidos en flagrancia como supuestos responsables del ataque cometido el sábado en la ciudad andina de Caraz.

El Ministerio Público indicó que la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huaylas (Tercer Despacho) asumió competencia en la investigación por el ataque armado en agravio de Aponte, conocida por su programa informativo como 'China Polo', y recalificó el delito a presunto sicariato.

Asimismo, confirmó que hay dos detenidos en flagrancia, identificados como Luis Iván Obispo Díaz, de nacionalidad venezolana, y Ronald José Toro Artila, de nacionalidad peruana.

No obstante, el fiscal de la nación (general), Tomás Gálvez, declaró a la emisora RPP que "ya se tiene detenido al sicario, se ha detenido también a un supuesto financista (...), y también a otra persona que estaba transportando previamente al sicario".

"Hasta el momento, son tres detenidos y se está esclareciendo el caso", manifestó Gálvez.

La candidata peruana al gobierno regional de Áncash, Susy Aponte, una periodista conocida como la 'China Polo', fue asesinada este sábado cuando recorría la ciudad andina de Caraz en plena campaña electoral y días después de denunciar, a través de sus redes sociales, que recibía amenazas de muerte. IMAGEN: RASTREO DE REDES. IMÁGENES SENSIBLES. SOLO USO EDITORIAL. NO VENTAS/ SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO). IMÁGENES: RECURSOS GENERALES DE ASESINATO DE LA CANDIDATA PERUANA AL GOBIERNO REGIONAL DE ÁNCASH, SUSY APONTE. EFE

El fiscal provincial Raúl Godos, junto con la fiscal adjunta Sheyla Romero, dirige las diligencias urgentes e inaplazables del caso como la toma de declaraciones de las víctimas que resultaron heridas con impacto de bala durante el suceso, señaló la fuente oficial.

Además, el pedido del registro de cámaras de vigilancia del hotel donde se habría hospedado uno de los presuntos atacantes el 15 de setiembre, la realización de la pericia de absorción atómica, practicar la necropsia de ley al cuerpo de la agraviada, entre otros.

Aponte estaba haciendo una visita al mercado de Caraz, acompañada por otros miembros de su campaña política, cuando fue atacada por un supuesto sicario, quien le disparó a la cabeza y causó heridas a otras personas presentes en el lugar, según reportaron los medios locales en esa ciudad.

Inicialmente, la Fiscalía Especializada en Violencia contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar de Huaylas abrió una investigación preliminar contra los que resulten responsables del delito de feminicidio en agravio de Aponte, candidata al Gobierno Regional en los comicios del 4 de octubre próximo.

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En un mensaje compartido en sus redes sociales, la 'China Polo' acusó al director de Investigación Criminal de la Policía Nacional del Perú, general Víctor Revoredo Farfán, de haber "ordenado un atentado" contra ella, después de denunciar los presuntos vínculos de jefes policiales con la banda criminal Los Pulpos, y que fue advertida de esa amenaza por internos de tres prisiones peruanas.

Revoredo fue reasignado de puesto en las últimas horas, según una resolución suprema publicada este domingo, y su nuevo cargo es el de director de Asuntos Internacionales de la Policía Nacional.

Así como Revoredo, otros 19 generales y tres tenientes generales de la Policía Nacional han sido reasignados de sus puestos, de acuerdo a la resolución, y el nuevo director de Investigación Criminal es el general Ricardo Espinoza, quien estuvo al mando de la región policial en La Libertad, una de las jurisdicciones con el más alto índice de criminalidad organizada en el país.

FUENTE: EFE