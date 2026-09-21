Piden llenar el tanque y se van sin pagar: gasolineras alertan por varios casos

Estaciones de combustible han denunciado una situación que genera preocupación entre sus trabajadores: conductores que solicitan llenar el tanque de sus vehículos y posteriormente se retiran sin pagar por el combustible despachado en gasolineras .

De acuerdo con las denuncias, ya se han registrado varios casos bajo una modalidad similar. El conductor llega a la estación, solicita al despachador el servicio completo y, al momento de realizar el pago, presuntamente se da a la fuga.

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Conductores piden tanque lleno y presuntamente se van sin pagar

Según explican representantes de las estaciones de combustible, los casos comienzan cuando una persona solicita llenar completamente el tanque.

El trabajador procede a despachar el combustible solicitado, pero una vez terminado el servicio, algunos conductores presuntamente abandonan la estación sin cancelar el monto correspondiente.

La situación representa una afectación para las estaciones y también genera preocupación por las consecuencias que estos hechos pueden tener para los trabajadores encargados de atender a los clientes.

Gasolineras alertan por varios casos

Las estaciones aseguran que no se trataría de un hecho aislado, pues ya han identificado varios episodios en los que se habría utilizado la misma forma de actuar.

Ante esta situación, las gasolineras buscan alertar sobre estos casos y evitar que continúen registrándose.

Hasta el momento, con la información disponible, no se ha precisado cuántas estaciones han sido afectadas, el monto económico acumulado de las pérdidas ni si existen personas aprehendidas o denuncias formales presentadas ante las autoridades.