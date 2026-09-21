Concurso Nacional de Oratoria: 15 semifinalistas reciben medallas antes de la gran final

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) participó en la ceremonia de imposición de medallas a los 15 semifinalistas del Concurso Nacional de Oratoria , realizada recientemente en el Teatro Ascanio Arosemena.

En representación del IFARHU, el director de Planificación, Guillermo Carrizo, y el jefe de Auditoría Interna, Carlos Jiménez, estuvieron a cargo de imponer las medallas a los estudiantes que avanzaron a esta etapa del certamen.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

La actividad reunió a jóvenes destacados por sus habilidades de expresión oral, el dominio de temas de interés nacional y su capacidad para comunicar ideas ante el público.

El proceso busca promover el liderazgo y desarrollar las competencias comunicativas de los estudiantes.

¿Cuándo será la final del Concurso Nacional de Oratoria?

Los 15 semifinalistas continuarán su preparación para la gran final del Concurso Nacional de Oratoria, programada para el próximo 22 de noviembre.

Durante esa jornada se conocerá al estudiante que recibirá el máximo reconocimiento de esta edición.