¿Come en la calle? Minsa lanza advertencia ante casos de vómitos, diarrea y dolor abdominal

El Ministerio de Salud ( Minsa ) recomendó reforzar las medidas de higiene y prestar atención a la manipulación de los alimentos ante la incidencia de enfermedades gastrointestinales en Panamá.

Según Vicente Oliver Paredes, coordinador nacional de Emergencias del Minsa, entre el 5% y el 10% de los pacientes que acuden a los cuartos de urgencias son atendidos por cuadros gastrointestinales. Entre los síntomas más frecuentes se encuentran los vómitos, diarrea y dolor abdominal.

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¿Qué puede provocar un cuadro gastrointestinal?

El Minsa explicó que al consumir alimentos, especialmente cuando se desconoce si fueron preparados y conservados bajo condiciones higiénicas adecuadas, las personas pueden quedar expuestas a bacterias, virus, hongos y parásitos capaces de provocar gastroenteritis y otras enfermedades gastrointestinales.

El organismo cuenta con mecanismos naturales de defensa, entre ellos la saliva y el ácido del estómago, que contribuyen a combatir microorganismos.

Sin embargo, Paredes explicó que cuando estas defensas son superadas pueden desarrollarse infecciones y aparecer síntomas gastrointestinales. La gastroenteritis consiste en una inflamación del revestimiento del estómago y los intestinos y puede estar asociada, entre otras causas, a infecciones virales o bacterianas.

¿Qué hacer ante vómitos y diarrea?

Uno de los principales riesgos asociados con estos cuadros es la deshidratación, debido a la pérdida de líquidos y electrolitos. El especialista explicó que uno de los objetivos de la atención es precisamente recuperar esos líquidos y electrolitos.

Además del consumo de agua, pueden utilizarse sales de rehidratación oral, siguiendo las recomendaciones del personal de salud.

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Minsa pide no automedicarse

El Ministerio de Salud hizo especial énfasis en evitar la automedicación, principalmente cuando los afectados son niños.

“Ante estos cuadros gastrointestinales, sobre todo en los niños, no se deben automedicar”, advirtió Paredes. “Ante estos cuadros gastrointestinales, sobre todo en los niños, no se deben automedicar”, advirtió Paredes.

Si los vómitos o la diarrea son persistentes, existe dolor abdominal u otros síntomas que puedan comprometer el estado de salud, la recomendación es acudir a una instalación de salud para recibir una evaluación médica.

MINSA

¿Cómo prevenir enfermedades gastrointestinales?

El Minsa recomienda adoptar medidas básicas de higiene para reducir el riesgo de infecciones. Entre ellas se encuentran lavarse correctamente las manos antes de consumir alimentos y después de utilizar el baño, además de manipular y conservar adecuadamente los alimentos.

Si se compra comida preparada, también se recomienda observar las condiciones sanitarias del establecimiento y verificar que las personas encargadas de manipular los alimentos cuenten con su carné de salud vigente.

El Ministerio de Salud reiteró que mantener prácticas adecuadas de higiene y evitar la automedicación son medidas importantes para prevenir complicaciones relacionadas con estos cuadros.