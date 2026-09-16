WhatsApp habilita contraseña, nueva función para proteger las cuentas

La aplicación de mensajería WhatsApp anunció una nueva función de seguridad que permitirá a los usuarios añadir una contraseña a sus cuentas para reforzar su protección.
Pasos para activar la nueva función de WhatsApp
Para activarla, los usuarios deben seguir los siguientes pasos
- Primer paso: Abra WhatsApp y diríjase a Ajustes de la aplicación.
- Segundo paso: Seleccione dentro de Ajustes, la opción Cuenta.
- Tercer paso: Escoja la opción Contraseña, siga las indicaciones que aparecerán para establecer la contraseña que utilizará para proteger su cuenta y verifique que este correcta su configuración.
La herramienta busca reforzar la seguridad de las cuentas de los usuarios y facilitar una mayor protección de su información.