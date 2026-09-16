Aplicación Tecnología -  16 de septiembre de 2026 - 15:56

WhatsApp habilita contraseña, nueva función para proteger las cuentas

WhatsApp habilita una función adicional de protección que permite configurar una contraseña desde ajustes.

WhatsApp habilita nueva función

WhatsApp habilita nueva función

WhatsApp Blog/ Meta
Orlanys Castellano
Por Orlanys Castellano

La aplicación de mensajería WhatsApp anunció una nueva función de seguridad que permitirá a los usuarios añadir una contraseña a sus cuentas para reforzar su protección.

WhatsApp anunci&oacute; nueva funci&oacute;n de seguridad.

WhatsApp anunció nueva función de seguridad.

Pasos para activar la nueva función de WhatsApp

Para activarla, los usuarios deben seguir los siguientes pasos

  • Primer paso: Abra WhatsApp y diríjase a Ajustes de la aplicación.
  • Segundo paso: Seleccione dentro de Ajustes, la opción Cuenta.
  • Tercer paso: Escoja la opción Contraseña, siga las indicaciones que aparecerán para establecer la contraseña que utilizará para proteger su cuenta y verifique que este correcta su configuración.

    La herramienta busca reforzar la seguridad de las cuentas de los usuarios y facilitar una mayor protección de su información.

    En esta nota:
    Seguir leyendo

    Minsa lanza aplicación para sacar citas y moderniza la atención pública

    Apple presenta el iPhone Duo, su primer teléfono plegable: conoce sus novedades

    Recomendadas

    Más Noticias