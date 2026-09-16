PASE-U 2026: ¿Cuándo será el segundo pago y quiénes recibirán el dinero en octubre?

El segundo pago del PASE-U 2026 está previsto para octubre, pero el IFARHU todavía no ha anunciado la fecha exacta en que comenzará el desembolso. El director de la institución, Carlos Godoy, confirmó que el próximo pago se realizará durante ese mes.

La información fue dada a conocer durante una entrevista de Godoy en el programa Cara a Cara de Telemetro, donde explicó que el segundo desembolso forma parte del calendario previsto para el Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U).

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¿Cuándo será el segundo pago del PASE-U 2026?

Por el momento, el segundo pago del PASE-U está programado para octubre de 2026, pero el IFARHU no ha establecido públicamente un día específico para iniciar el desembolso.

Por ello, los padres de familia y acudientes deberán estar atentos al cronograma oficial que publique el IFARHU con las fechas correspondientes.

El director del @IFARHU, Carlos Godoy, anunció que para el mes de octubre se tiene programado el segundo pago del Pase-U, y a partir de la próxima semana las becas de Concurso General, por lo que aquellos acudientes que ya tienen la tarjeta podrán ver reflejado el desembolso.… pic.twitter.com/MkLP0qhUrg — Telemetro Reporta (@TReporta) September 6, 2026

¿Quiénes recibirán el segundo pago del PASE-U?

El beneficio está dirigido a estudiantes de centros educativos oficiales y particulares que cumplan con las condiciones establecidas por el programa. El PASE-U contempla a estudiantes de primaria, premedia, media y educación especial.

Sin embargo, tener derecho al PASE-U no significa que el segundo pago sea automático. Entre las condiciones que serán verificadas están el cumplimiento de la asistencia escolar del estudiante y la participación del acudiente en las actividades de la escuela para padres.

El propio IFARHU contempla la asistencia escolar y la participación del acudiente en las reuniones de seguimiento académico y de conducta entre las condiciones relacionadas con la continuidad del beneficio.

La asignación anual establecida por el programa es de B/.270 para primaria, B/.360 para premedia y B/.450 para media, distribuidos en tres pagos.

¿Cómo se realizará el pago?

El IFARHU está implementando el sistema de tarjetas de débito Clave o Mastercard de la Caja de Ahorros para los beneficiarios.

Con este mecanismo, quienes ya recibieron su tarjeta no tendrán que volver a hacer filas ni realizar nuevamente el proceso presencial para recibir el siguiente desembolso, según explicó el director del IFARHU.

Por ahora, la recomendación para los acudientes es mantenerse atentos a los canales oficiales del IFARHU para conocer la fecha exacta del segundo pago y cualquier actualización sobre el proceso.