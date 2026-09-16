IFARHU entrega tarjetas PASE-U en Panamá Norte: conozca los puntos y horarios para recibir la Tarjeta PUNCH

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos ( IFARHU ) , en conjunto con la Caja de Ahorros, realizará en Panamá Norte una jornada de entrega de las Tarjetas PUNCH, dirigidas a los beneficiarios del PASE-U.

La jornada se desarrollará del jueves 17 al sábado 19 de septiembre de 2026, de acuerdo con la programación establecida para la región.

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¿Cuántos beneficiarios recibirán la tarjeta?

En Panamá Norte, la jornada contempla:

29,546 acudientes

41,592 beneficiarios

B/.4,540,050.00 correspondientes al desembolso informado para esta región.

El IFARHU exhortó a los padres, madres y acudientes a mantenerse atentos a la programación correspondiente a su centro educativo.

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IFARHU: ¿Cuándo deben acudir los acudientes?

La entrega de las Tarjetas PUNCH se realizará entre el 17 y el 19 de septiembre.

Los acudientes deben asistir en la fecha indicada para su centro educativo, de acuerdo con la programación establecida por el IFARHU.

Se recomienda verificar previamente el día y horario asignados para evitar inconvenientes durante la jornada.

PASE-U: entrega de tarjeta y desembolso

La entrega de la tarjeta forma parte del proceso habilitado para que los beneficiarios puedan recibir el beneficio mediante la modalidad correspondiente.

El IFARHU informó que para Panamá Norte el desembolso asociado a esta jornada asciende a B/.4,540,050.00.