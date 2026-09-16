Lluvias en Panamá: estas son las provincias donde se esperan aguaceros hoy

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) pronostica para este miércoles 16 de septiembre de 2026 lluvias dispersas y tormentas eléctricas en distintos sectores del país.

De acuerdo con el pronóstico, las condiciones lluviosas tendrán mayor presencia en la vertiente del Caribe, mientras que en el Pacífico se esperan aguaceros y tormentas en sectores de Chiriquí, Veraguas y el sur de Darién, principalmente durante la tarde.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Contenido de interés: PASE-U: estos son los estudiantes que recibirán su tarjeta hoy

¿Dónde se esperan lluvias y tormentas?

Durante la madrugada y la mañana, el IMHPA prevé cielo nublado y aguaceros con tormentas en distintos sectores de la vertiente del Caribe.

En el Pacífico, se esperan lluvias dispersas con tormentas hacia Chiriquí, Veraguas, la península de Azuero, Panamá Este y el sur de Darién.

Aviso de Vigilancia por Lluvias y Tormentas Significativas



Áreas bajo aviso:

Vertiente del Caribe

Cordillera Central.



Válido hasta las 6:00 p.m del 16 de septiembre de 2026.



Pronóstico por la meteoróloga Pilar López.



https://t.co/cuCW6uNJXt pic.twitter.com/Bbd4t83mot — IMHPA (@imhpapma) September 16, 2026

Para la tarde, el pronóstico contempla aguaceros aislados de intensidad moderada, acompañados de tormentas y posibles ráfagas de viento, principalmente en sectores de Chiriquí, Veraguas y el sur de Darién.

¿Qué zonas están bajo aviso?

El Aviso de Vigilancia por Lluvias y Tormentas Significativas del IMHPA mantiene bajo vigilancia la:

Vertiente del Caribe

Cordillera Central

El aviso tiene vigencia hasta las 6:00 p.m. de este miércoles 16 de septiembre de 2026.

Temperaturas de hasta 33 °C

A pesar de las condiciones lluviosas, las temperaturas máximas estarán entre 29 °C y 33 °C en la mayor parte del país, mientras que en la Cordillera Central oscilarán entre 20 °C y 25 °C.

El IMHPA recomienda a la población mantenerse atenta a las actualizaciones meteorológicas y seguir las recomendaciones del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) ante posibles cambios en las condiciones del tiempo.