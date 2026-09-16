Lluvias en Panamá: estas son las provincias donde se esperan aguaceros hoy

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) pronostica para este miércoles 16 de septiembre de 2026 lluvias dispersas y tormentas eléctricas en distintos sectores del país.
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¿Dónde se esperan lluvias y tormentas?
Durante la madrugada y la mañana, el IMHPA prevé cielo nublado y aguaceros con tormentas en distintos sectores de la vertiente del Caribe.
En el Pacífico, se esperan lluvias dispersas con tormentas hacia Chiriquí, Veraguas, la península de Azuero, Panamá Este y el sur de Darién.
Para la tarde, el pronóstico contempla aguaceros aislados de intensidad moderada, acompañados de tormentas y posibles ráfagas de viento, principalmente en sectores de Chiriquí, Veraguas y el sur de Darién.
¿Qué zonas están bajo aviso?
El Aviso de Vigilancia por Lluvias y Tormentas Significativas del IMHPA mantiene bajo vigilancia la:
- Vertiente del Caribe
- Cordillera Central
El aviso tiene vigencia hasta las 6:00 p.m. de este miércoles 16 de septiembre de 2026.
Temperaturas de hasta 33 °C
A pesar de las condiciones lluviosas, las temperaturas máximas estarán entre 29 °C y 33 °C en la mayor parte del país, mientras que en la Cordillera Central oscilarán entre 20 °C y 25 °C.
El IMHPA recomienda a la población mantenerse atenta a las actualizaciones meteorológicas y seguir las recomendaciones del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) ante posibles cambios en las condiciones del tiempo.