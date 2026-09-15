IMA anuncia Agroferias para este miércoles 16 de septiembre: conoce las sedes y horarios

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) realizará este miércoles 16 de septiembre de 2026 nuevas Agroferias en distintos puntos del país, como parte de su estrategia para acercar alimentos de la canasta básica a las comunidades y con precios accesibles.
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Recomendación:
Llevar cédula y bolsa reutilizable para realizar las compras.
Agroferias del IMA
Miércoles 16 de septiembre
Veraguas
- Cancha Multiusos de los Ruices, distrito de Las Palmas.
Panamá Oeste
- Cancha de baloncesto de Barriada Panamá, en Veracruz, distrito de Arraiján.
Herrera
- Terrenos frente al Centro de Salud de la Pitaloza, distrito de Los Pozos.
Chiriquí
- Sitio Lázaro en Tijeras, en el distrito de Boquerón.
Colón
Alcaldía de Colón, en Espinar, distrito de Colón.
Panamá Este
- Mercado Periférico de Pacora, corregimiento de Pacora, distrito de Panamá.
Darién
- Instalaciones del MIDA, en Metetí, distrito de Pinogana.
Los Santos
- Junta Comunal de Mogollón, distrito de Macaracas.