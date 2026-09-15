IMA anuncia Agroferias para este miércoles 16 de septiembre: conoce las sedes y horarios

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) realizará este miércoles 16 de septiembre de 2026 nuevas Agroferias en distintos puntos del país, como parte de su estrategia para acercar alimentos de la canasta básica a las comunidades y con precios accesibles.

Las ventas estarán disponibles desde las 8:00 a. m. por lo que se recomienda a los consumidores acudir con anticipación a los puntos habilitados.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Contenido de Interés: ¿Cuánto cuesta el tanque de gas de 25 libras en Veraguas? Acodeco aclara los precios

Recomendación:

Llevar cédula y bolsa reutilizable para realizar las compras.

Agroferias del IMA

Miércoles 16 de septiembre

Veraguas

Cancha Multiusos de los Ruices, distrito de Las Palmas.

Panamá Oeste

Cancha de baloncesto de Barriada Panamá, en Veracruz, distrito de Arraiján.

Herrera

Terrenos frente al Centro de Salud de la Pitaloza, distrito de Los Pozos.

Chiriquí

Sitio Lázaro en Tijeras, en el distrito de Boquerón.

Colón

Alcaldía de Colón, en Espinar, distrito de Colón.

Panamá Este

Mercado Periférico de Pacora, corregimiento de Pacora, distrito de Panamá.

Darién

Instalaciones del MIDA, en Metetí, distrito de Pinogana.

Los Santos

Junta Comunal de Mogollón, distrito de Macaracas.