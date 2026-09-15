Estrecho de Ormuz Nacionales -  15 de septiembre de 2026 - 15:18

Buque de bandera panameña sufre incendio en el estrecho de Ormuz; hay dos tripulantes desaparecidos

Un buque tanquero de bandera panameña sufrió un incendio en el estrecho de Ormuz. De sus 25 tripulantes, 23 fueron evacuados y 2 están desaparecidos.

Buque de bandera panameña sufre incendio en el estrecho de Ormuz

Buque de bandera panameña sufre incendio en el estrecho de Ormuz

@AMP
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Autoridad Marítima de Panamá (AMP) informó este martes que da seguimiento al incidente registrado a bordo del buque tanquero de bandera panameña El Gaia, mientras navegaba por el estrecho de Ormuz, al norte de la península de Musandam, en el Sultanato de Omán.

De acuerdo con la información disponible, el buque sufrió un impacto en el área de la sala de máquinas, lo que provocó un incendio a bordo. La AMP detalló que el tanquero llevaba 25 tripulantes. De ellos, 23 fueron evacuados y puestos a salvo, mientras que otros dos permanecen desaparecidos.

Contenido de interés: Ley 226: estos son los beneficios y descuentos para jubilados que están en discusión

AMP mantiene seguimiento del incidente en buque

La Autoridad Marítima de Panamá indicó que mantiene comunicación permanente con los operadores del buque, el agente local designado y las autoridades del Sultanato de Omán.

La entidad señaló que está dando seguimiento a las labores de respuesta y búsqueda de los tripulantes desaparecidos, dentro del marco de sus responsabilidades como Estado de Abanderamiento.

El estrecho de Ormuz es una importante vía marítima internacional y conecta el golfo Pérsico con el golfo de Omán y el mar Arábigo.

En esta nota:
Seguir leyendo

Feria de Empleo 2.0: primeros asistentes consiguen contrataciones inmediatas en Atlapa

IMA anuncia Agroferias para este miércoles 16 de septiembre: conoce las sedes y horarios

Ley 226: estos son los beneficios y descuentos para jubilados que están en discusión

Recomendadas

Más Noticias