Buque de bandera panameña sufre incendio en el estrecho de Ormuz; hay dos tripulantes desaparecidos

La Autoridad Marítima de Panamá (AMP) informó este martes que da seguimiento al incidente registrado a bordo del buque tanquero de bandera panameña El Gaia, mientras navegaba por el estrecho de Ormuz, al norte de la península de Musandam, en el Sultanato de Omán.
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AMP mantiene seguimiento del incidente en buque
La Autoridad Marítima de Panamá indicó que mantiene comunicación permanente con los operadores del buque, el agente local designado y las autoridades del Sultanato de Omán.
La entidad señaló que está dando seguimiento a las labores de respuesta y búsqueda de los tripulantes desaparecidos, dentro del marco de sus responsabilidades como Estado de Abanderamiento.
El estrecho de Ormuz es una importante vía marítima internacional y conecta el golfo Pérsico con el golfo de Omán y el mar Arábigo.